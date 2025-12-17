新北推認養後訓犬課程 讓被認養的狗狗更安心

快訊

中央社／ 新北17日電

新北市動保處今天表示，狗狗認養後，可能在新環境出現緊張不安狀況，特別推出「認養後訓犬課程」，以協助飼主順利迎接新成員，協助被認養的犬隻都能擁有一個溫暖的家。

動保處今天發布新聞稿表示，許多狗狗在認養初期出現吠叫、逃脫、緊張、自我保護等行為，其實多源自不安、陌生環境、習慣改變等因素，並不是「不乖」或「故意」。

動保處說，認養後適應期是建立關係最重要的時間點，飼主越早掌握正確方法，動物越能快速穩定，避免因誤解造成壓力累積。協助飼主順利迎接新成員、降低認養後退回情形，特別推出「認養後訓犬課程」。

動保處表示，凡向動物之家認養犬隻的飼主，如遇狗狗行為或教養困擾，都可優先安排至毛寶貝生命教育園區接受犬隻行為課程；若認養3個月內出現嚴重行為問題，也可依狀況安排訓犬師到府協助，減輕飼主壓力，以及協助每隻被認養的狗狗都能擁有一個溫暖的家。

認養 狗狗

相關新聞

海洋科大銀冬聖誕體能王 長者Hyrox健康闖關

台北海洋科技大學USR計劃與新北市淡水區沙崙里合作，前幾年成立青銀樂活俱樂部示範教學點，長者平常上課與學生互動，不僅是帶著他們做健康操...

網路聲量可信？ 傳管學會檢視發現不少問題

網路聲量已經成為新的顯學，廣泛獲得重視與使用。不過中華傳播管理學會的工作坊發現，網路聲量的測量工具存在許多問題...

國中理化老師出身 劉和然：非一開始預期從政

有意角逐下屆新北市長的新北市副市長劉和然，今天接受媒體人黃光芹專訪時表示，他國中理化老師出身，並非一開始就預期從政。經歷...

輪椅族被淡水客運司機拒載 新北交通局：最高罰9萬元

新北淡水公車862路線昨發生行車糾紛，企業講師胡庭碩表示，昨天下班搭公車回家，卻被司機拒絕載客。業者反駁，司機基於安全問...

北市殯儀館回饋金4度暫擱 1.2公里同心圓寫入法仍無共識

北市議會法規會今續審殯儀館回饋地方自治條例修正案，不過回饋金範圍由原先二殯周邊1公里擴大至1.2公里，是否納入，議員仍無...

西門町增打卡點 比例1：1玩具模型占滿街道

台北市西門商圈舉辦為期4周的「西門Play樂購町」活動，在真善美廣場前，集結潮流玩具品牌，同時打造接近1比1盒裝模型打卡...

