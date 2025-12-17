與基隆市交流都更經驗 侯友宜：新北都更量增加近8倍

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

基隆市政府團隊17日拜訪新北市政府，交流都市更新及城市發展政策，新北分享推動「都更三箭」、大面積公辦都更、微笑三曲線整體開發的實務經驗。新北市長侯友宜表示，基隆與新北緊密相連，透過政策交流與經驗分享，有助於彼此合作，攜手推動城市風貌升級，達到共榮共好。

侯友宜說，新北市積極推動「都更三箭」提升更新量能，108年至今多元都更申請已超過2,100件，核准1,481件，整體更新量為過去20年的近8倍。都更不僅改善老舊建築，也提升機能達到城市轉型。他強調，新北市透過大眾運輸導向發展（TOD）推動都更，並結合主幹道沿線更新與危老建築優先協助，讓捷運到哪裡，都更做到哪裡。

侯友宜強調，因應新北市地形，城市發展以整體視角規劃，因此市府建構板橋、新莊、三重三都心，並以微笑三曲線串聯各區，推動整體開發。市府也利用公益回饋空間設置公共托育、日照中心及身心障礙服務據點，讓都市更新成果回饋市民，提升公共服務量能，同時降低建設成本。

侯友宜也提到，新北市與基隆市生活圈相連，彼此在捷運建設、都市發展及產業上高度連動，城市之間更需要並肩合作。他表示，新北市將持續與基隆市分享都更相關規劃、審議及整合經驗，攜手打造安全、宜居的生活圈。

公辦都更 都市更新 侯友宜

