網路聲量可信？ 傳管學會檢視發現不少問題

網路聲量已經成為新的顯學，廣泛獲得重視與使用。不過中華傳播管理學會的工作坊發現，網路聲量的測量工具存在許多問題。

中華傳播管理學會12月16日在新北市板橋區舉辦了一場「2025社群網路聲量（social listening）方法論與研究應用專題工作坊」，主持人莊伯仲是中國文化大學新聞系教授，也是中華傳播管理學會理事長。三篇報告的發表人及題目，包括：洪寅智〈中文配音網路聲量與語意分析的檢視——以《動物方城市2》換角爭議為例〉；郭芳菻〈五月天網路聲量變化與聲量平台操作機制的檢視〉；林岑俞〈Spotify免費版功能開放的聲量探討與語意分析之檢視〉。評論人賴祥蔚是國立臺灣藝術大學廣播電視學系教授。

洪寅智透過網路輿情觀測分析 2025年台灣中文配音相關討論的發展脈絡，並以《動物方城市 2》更換配音員的爭議為核心個案，探討名人配音與專業配音員之間的受眾認知差異，同時檢視輿情觀測工具在處理高度爭議性議題時的適用性與限制 ，發現中文配音議題的討論場域，Threads 成為輿情的主戰場，佔了總聲量的76.6%；在《動物方城市 2》換角爭議中，輿論對片商以名人取代原專業配音員的商業決策表達強烈不滿，視為一種商業對專業的踐踏；同時也發現其情緒判讀機制在處理台灣網路特有的反諷文化時存在失真 。帶有諷刺意味的負面貼文被誤判為正面情緒，低估了輿論炎上的真實強度 。以11月5日為例，情緒比91正162負，人工修正後應該是80正167負。

郭芳菻針對五⽉天的網路聲量，發現2024 年為 134,934 則 ，2025 年為 110,815 則 ，總量略減，但正⾯聲量⽐例提升 。2024 年的聲量⾼峰是由政治⾔論引起；⽽ 2025 年則轉變為⾏銷活動⾼峰 。2024 年的聲量正負情緒⽐（P/N 值）為 1.73 ，⽽ 2025 年則提升⾄ 2.36 。此外，聲量平台存在語意誤判、回⽂篩選不精確，影響數據的精準度，例如「感謝」、「好帥」被判定負面，蔣萬安市長在臉書發布五月天訊息，適逢颱風沒放假，湧入針對颱風假的大量負面留言，也被納入五月天負評。

林岑俞檢視 Spotify推動「免費版功能開放」所引發的聲量變化與情緒反應，聲量來源以 Threads 與 Facebook 為主，合計占總聲量 61.3%整體 P/N 比為 1.63，偏向正面，然而人工檢視發現，系統在判讀反諷語氣與付費用戶不滿時存在語義誤判風險。

賴祥蔚教授針對三篇報告分別提出問題，並建議結合相關理論更佳。賴祥蔚也表示，社群傾聽與網路聲量不只業界大幅使用，也有多篇學術論文，他發現這些報告或是論文往往沒有先檢視平臺工具的信度，也就是蒐集及判讀數據是否準確、有無問題，這一點值得後續關注。

