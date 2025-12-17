西門町增打卡點 比例1：1玩具模型占滿街道

快訊

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北市西門商圈舉辦為期4周的「西門Play樂購町」活動，在真善美廣場前，集結潮流玩具品牌，同時打造接近1比1盒裝模型打卡點。北市商業處說，一個月活動祭出多項優惠，並於每周六舉辦大型活動，邀請民眾前來拍照購物。

西門徒步區街區發展促進會理事長劉家鑫介紹，西門Play樂購町舉辦至今6年，這次在西門捷運站六號出口放置藤崎琢磨、Badmeaw_cat等10座以上裝置物，為期四周都有不同型態的潮流展演活動，也集結93間商圈店家推出優惠。

商業處說，由西門在地潮玩品牌與國內外知名IP共同參與策畫與展出，包括國際街頭藝術家棒斯BOUNCE的電色引領者「棒小兔」、慵懶系藍調休止符「星期一的布魯斯」、來自泰國曼谷的魔法催化師「Badmeaw Cat」等出沒在西門街頭。

商業處說，主展區則是在真善美廣場前，集結哈玩具、Jinart、MONSTER TAIPEI、UNBOX等五大潮玩品牌，多彩電色共譜潮流藝術，現場也將展售多達8款以上的IP限定盒玩。

台北市副市長林奕華說，據統計今年1月至9月的北市各主要觀光遊憩據點，西門町就有1954萬多人，比第二名的台北101的947萬多人，多出2倍，成為國外旅客來台北時的熱門朝聖景點與必訪之地。市府從民國109年至111年透過專案輔導3年的競爭型計畫，並持續輔導商圈發展。

商業處補充，為期一個月的「2025西門PLAY樂購町」每周六下午辦理展演活動，在第一周的12月20日，為電色覺醒週，邀請擅長Cover流行、動漫音樂的歌手演出。第2周12月27日、第3周1月3日於下午2時至5時皆有精彩的活動，第4周則是1月10日，則由玩色派對主理人洪暐哲壓軸演出。

真善美廣場的主展區，有潮流玩具品牌快閃店。記者邱書昱／攝影

