新北都更成長近8倍 謝國樑率市府團隊至新北取經

為吸取新北都更經驗，基隆市長謝國樑今早率市府團隊前往新北市府進行市政交流，新北市長侯友宜親自接待，分享推動都更三箭政策、大面積公辦都更、微笑三曲線整體開發及城市發展更新轉型等經驗，透過彼此政策機制經驗交流，締造城市合作與友好情誼。

市長侯友宜致詞時表示，新北市府「都更三箭」達成豐碩成果，從2019年至今，新北市多元都更申請量已超過2100件，核准1481件，是過去的7.9倍，藉由捷運帶動城市發展、主幹道沿線都更、危老建築優先協助3大策略，加速老舊及危險建築物參與多元都更，並隨時滾動檢討行政流程，精進審議效率。且基隆跟新北一樣面臨都更問題，基隆也要興建捷運與新北介接，而捷運在哪裡，都更也做到哪裡。

謝國樑說，今天是來學習新北都更三箭， 基隆市未來有很多老舊房屋需要都更，也有很多城市規劃政策需要重新再造，才能打造國際級的港口城市風貌， 新北有充足的經驗， 再加上與新北緊密合作發展基隆捷運，其中未來有很多

的聯合開發，也需要跟新北過去的tod及聯開制度借鏡及學習，聽同事說收穫滿滿，也會把今天的結論帶回去直接導入，改變目前基隆老舊及保守的都市發展政策， 會進行大幅度且通案的都市更新及再造方案。

新北市城鄉局說明，基隆市現也正面臨推廣老舊危險房屋都更、公辦都更整合招商、舊城區機能翻轉等課題，新北市不吝分享都市更新審議推動經驗及都市計畫變更審議機制，彼此相互交流，而都更是必然趨勢，兩個城市民眾都有迫切需求，新北市加速推動都市更新。