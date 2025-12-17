影／翻轉基隆城市風貌 謝國樑率團隊拜訪侯友宜

基隆市長謝國樑今天拜會新北市長侯友宜進行城市交流，就城市都更、都市計畫審議、區域治理等議題，借鏡新北市經驗，侯友宜分享新北市都更三箭政策，包括捷運都更、危老都更、主要幹道都更在內的經驗，強調新北與基隆都是大台北共同生活圈。

謝國樑表示，基隆市有很多的老舊建物需要都更、有很多的城市規畫政策需要再造，才能打造國際級的港口城市，加上基隆與新北市已經緊密合作發展捷運，其中有很多聯合開發案，都需要跟新北借鏡學習，所以才來拜會新北市，很感謝有機會與侯市長、城鄉局及都更團隊意見交流。