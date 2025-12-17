心理健康需求日增 新北2030年將完成設置14處心衛中心

現代人生活、工作壓力大，心理健康問題已成討論議題，為提升相關服務內容，新北市衛生局表示，2022年起建置社區心理衛生中心，已完成7處，也預計在2026年增設三重及板橋心衛中心，提供身心合一的一站式服務，並將於2030年完成14處心衛中心。

衛生局長陳潤秋今天於市政會議報告，他表示，新北以「心理健康韌性城市」為願景，由市府帶領各局處將心理健康融入所有政策，並參考國際推動心理衛生經驗，融入校園、職場到社區全面推動心理健康促進與高風險防治服務，逐步建構支持市民「看得見、找得到、用得上」的心理支持網絡。

在提升心理衛生服務方面，衛生局表示，自2022年起開始建社區心理衛生中心，已完成7處的設置，設置數量為全台第一，心衛中心結合跨局處、醫療院所及民間團體發展在地服務，是推動心理健康的尖兵，目前已累計提供心理諮商服務近4千人次。

另，針對心衛中心服務個案提供訪視追蹤、資源連結與危機介入，服務累計逾31萬人次，將於2026年增設三重及板橋心衛中心，將心衛中心與衛生所結合，提供身心合一的一站式服務，並將於2030年完成14處心衛中心。

衛生局也與台大教授張書森合作，取得澳洲青少年精神健康權威組織Orygen授權翻譯印製，獨家推動「Chatsafe引導年輕人在網路上安全地討論自傷與自殺議題指南」，該指南具備國外實證研究的支持，並且在全球25個地區推行，由澳洲政府「全國自殺防治領導與支援計畫」資助，主要為降低12至25歲年輕人在網路討論的心理風險，鼓勵年輕人主動求助，以尊重且無汙名化的方式討論心理健康與自傷自殺議題。

此外，為協助青中壯年族群，由社區心衛中心參考職場勞動專家學者的建議，發展出「企業版」與「員工版」的職場心理健康指引，是全國第一個以企業職場角度設計，教導如何強化員工心理韌性、培養友善文化，同時指引員工自我檢測、正面因應及找尋助力的工具。

市長侯友宜表示，面對快速變遷的社會與生活壓力，心理健康已成為全世界關注的重要議題，因此，在心理健康政策推廣上更需要參考國際經驗，組成跨局處的團隊合作，共同推動心理健康政策。