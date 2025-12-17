淡水大停水損害求償2334件 不排除從估驗款去賠

新北淡水日前發生施工挖破管釀大規模停水逾3天事件，新北市府開放民眾填報請求損失，累計有2334件，民眾請求項目包括買水、外宿、洗澡、修繕抽水馬達及營業損失，也有人主張要精神損失，初估達上千萬。工務局長馮兆麟說，對有單據的請求會從寬認定，傾向從廠商驗估款處理，後續責任歸屬與分擔，待第三方公正單位認定。

經濟部國營司日前找施工廠商榮工、水公司、新北市政府等單位開會，檢視事發過程、處理經過等，施工廠商榮工認為此事攸關商譽，一切照圖施工，不認為有失誤，問題在水公司提供的圖資不夠精確，也強調處理事件過程沒袖手旁觀，包含水車費用已支付70、80萬，民眾到旅館洗澡等支出也付20多萬。

水公司堅稱他們提供的管線圖資沒有差錯，是榮工施工出包，會要求榮工賠償搶災工程費用、營業損失等。

因雙方各執一詞，責任歸屬待第三方公正單位來定奪。新北市政府、淡水區公所也在事件中承受輿論砲火，為平息民怨，新北市府在淡水區公所開設窗口，受理受害居民申請賠償。

受理損害申請作業告一段落，共收到2334件，請求項目五花八門，以買水、旅館洗澡、修繕馬達費用居多，也有人請求交通費、精神損失等，卻不見得都有單據可佐證。

工務局長馮兆麟說，近日會開始審核，對有單據的支出將從寬認定，若法制、會計單位也確認可行，不排除從廠商的估驗款去處理。

對於後續處理方向，議員陳偉杰指出，後續重點是確認事發原因及責任歸屬，目前榮工與台水公司都對外表示並非自身問題，加上市府在其中的角色，形成三方責任模糊狀態，讓民眾無所適從。他直言，不論最終責任歸屬為何，用水中斷期間的馬達修繕、設備損壞等問題，都是明確的損害，市府持續清楚說明處理方式與進度，別淪為各說各話。

陳偉杰也說，補償與賠償機制的對外說明同樣重要，受損情況沒有一致標準，民眾只能自行申報、各自喊價，缺乏客觀評斷依據，容易造成不公平，也可能拖慢處理時程。他認為，與其在責任認定上無限拉鋸，不如加快推動自治條例，儘速訂出責任釐清與補償標準，讓民眾清楚未來遇類似情況如何主張權益，政府也有明確依循，「制度訂清楚，才不會每次出事都重演同樣的混亂。」

議員鄭宇恩指出，淡水大停水影響近7萬戶，至今賠償責任未釐清，社會局已認定該案屬「人為災害」，依法無法動用公務預算的社會救助金，也不能使用民間捐款或善款作為補償來源。2022年鶯歌發生水管爆裂造成民眾財損，當時社會局發放每戶5000元慰問金，此次淡水停水是件確認無法比照辦理。