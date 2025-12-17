聽新聞
0:00 / 0:00
皮蛋豆腐變乳酪起司 北藝中心破損400處 明年改善
台北表演藝術中心啟用3年多，議員發現戶外廣場黑白地坪破損、補丁超過400處，「皮蛋豆腐」變「乳酪起司」，質疑是否廠商辦活動造成。北藝分析地坪易受天候熱脹冷縮影響，正由專業單位測試尋找新材質，預計明年下半年施工改善。
北藝中心由普立茲克建築獎得主荷蘭建築師雷姆．庫哈斯（Rem Koolhaas）設計，以大型圓球體與2個長型立方體組合而成。2022年7月啟用，迄今舉辦台北藝穗節、台北兒藝節、台北藝術節等活動。
議員陳賢蔚發現，2022年12月起委外廠商維護管理場地，3年維護紀錄達59次，主要是修補破損鋪面。他實地勘查，破損及補丁數超過400處，好幾處黑色鋪面以白料補。
陳賢蔚說，「台北表演藝術中心廣場及其他空間使用要點」規定申請單位若致汙損、破壞等須負擔修繕與賠償費用，戶外廣場至今舉辦85場活動，破洞這麼多，卻無廠商受罰。
北市文化局藝術發展科長蕭慧芳回應，應是沒有證據證明活動造成場地毀損；北藝中心行銷部經理黃文瀚表示，黑白地坪材質易受天候影響，雨後水氣蒸發遇到熱脹冷縮就容易損壞，尤其黑色吸熱破損率更高。
黃文瀚說，地坪維修在水泥鋪面完成後，必須等3到5天完全乾燥才能漆上黑色塗料及止滑塗料，才會出現黑色鋪面以白料補的情況。
北藝中心已啟動研究專案，邀集專業研究單位及原設計單位OMA現勘研議，找出最適材質與解決方案，預計明年6月底前完成實地測試與研究報告、下半年施工改善。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言