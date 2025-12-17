聽新聞
皮蛋豆腐變乳酪起司 北藝中心破損400處 明年改善

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
台北表演藝術中心戶外廣場的黑白地坪現況有許多破損、補丁處。記者林佳彣／攝影
台北表演藝術中心戶外廣場的黑白地坪現況有許多破損、補丁處。記者林佳彣／攝影

台北表演藝術中心啟用3年多，議員發現戶外廣場黑白地坪破損、補丁超過400處，「皮蛋豆腐」變「乳酪起司」，質疑是否廠商辦活動造成。北藝分析地坪易受天候熱脹冷縮影響，正由專業單位測試尋找新材質，預計明年下半年施工改善。 

北藝中心由普立茲克建築獎得主荷蘭建築師雷姆．庫哈斯（Rem Koolhaas）設計，以大型圓球體與2個長型立方體組合而成。2022年7月啟用，迄今舉辦台北藝穗節、台北兒藝節、台北藝術節等活動。

議員陳賢蔚發現，2022年12月起委外廠商維護管理場地，3年維護紀錄達59次，主要是修補破損鋪面。他實地勘查，破損及補丁數超過400處，好幾處黑色鋪面以白料補。

陳賢蔚說，「台北表演藝術中心廣場及其他空間使用要點」規定申請單位若致汙損、破壞等須負擔修繕與賠償費用，戶外廣場至今舉辦85場活動，破洞這麼多，卻無廠商受罰。

北市文化局藝術發展科長蕭慧芳回應，應是沒有證據證明活動造成場地毀損；北藝中心行銷部經理黃文瀚表示，黑白地坪材質易受天候影響，雨後水氣蒸發遇到熱脹冷縮就容易損壞，尤其黑色吸熱破損率更高。

黃文瀚說，地坪維修在水泥鋪面完成後，必須等3到5天完全乾燥才能漆上黑色塗料及止滑塗料，才會出現黑色鋪面以白料補的情況。

北藝中心已啟動研究專案，邀集專業研究單位及原設計單位OMA現勘研議，找出最適材質與解決方案，預計明年6月底前完成實地測試與研究報告、下半年施工改善。

