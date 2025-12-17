新北板橋醫療園區 BOT案招商7大型醫院探詢

新北板橋有55萬人口，地方苦盼板橋醫療園區BOT案盡速動工，紓解醫療需求，因健保署實施醫院總額管制，對新設立醫院床位和健保額度設限制，亞東醫院9月撤回投標申請。衛生局修改條件後，近日再度辦招商說明會，包括雙北及高雄7家大型醫院參加，探詢意願濃。

市府計畫在聯合醫院板橋院區原址，透過BOT案建立499床大型區域教學醫院，提供急診、婦幼、兒科等服務，招商過程考驗大。

衛生局專委楊時豪說，經與中央溝通，考量健保總額，另配合長照3.0希望長照與醫療結合，將原本499病床調整為至少300病床，加100長照床。

醫療病床仍採民間興建營運BOT模式，長照床及停車空間採政府出資興建、民間營運BTO模式，拆建物、道路拓寬由市府協處。

包括馬偕、北醫、輔大、新光、長庚、高醫及亞東醫院均有代表現身說明會。某醫院高層說，地方政府寫規格招商，新設醫院健保總額有不確定性，投資成本約150億，收入面卻是未知，地方與中央呈現政策斷鏈情況，是投資者觀望主因。

「若新設醫院一年健保總額是2億，做50年恐難回本。」該名醫院高層說，經營醫院各項成本墊高，不只被健保額度卡死，若出現人力缺口，病床量能開不出來「跟蚊子館有何不同？」

議員黃淑君表示，地方很期待醫療園區，明年衛生局搬出，市府進場拆建物，要加速推進，別等營業廠商進駐才規畫，她也爭取日後醫院須有整樓層提供婦幼及早療照護。

議員周勝考說，招商新條件把100床長照床位納入，恐難招募醫護人員，大醫院不見得會想來參加甄選，對招商不表樂觀。

衛生局說，座談會蒐集的意見將在開專家會議中討論及修正，預計明年初公告招商，明年第二季透過甄選程序選出最優申請人。