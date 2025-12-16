快訊

新北圖書館迎國際移民日 邀新住民分享家鄉文化

中央社／ 新北16日電

為迎接12月18日國際移民日，新北圖書館多個分館推出「多元文化旅人」活動，邀請印尼泰國越南等國新住民擔任講師分享家鄉文化，還可體驗東南亞傳統服飾兌換禮品。

新北市立圖書館發布新聞稿，12月18日是國際移民日，為鼓勵新住民朋友多利用圖書館，新莊裕民分館、聯合分館、福營分館、萬里分館、金山分館及中和分館18日至31日推出「多元文化旅人」系列活動，邀請來自印尼、泰國、越南、菲律賓等國的新住民朋友擔任多元文化講師，分享家鄉文化。

新莊裕民分館19日將邀請印尼的曹寒妮、羅練新，透過自製皮影戲紙偶及「印尼播棋」認識印尼文化。福營分館20日則由泰國的與越南講師帶大家玩踩椰殼、投壺與賓果等傳統遊戲。中和分館20日、27日將製作菲律賓獨有聖誕飾品「聖誕星parol」與泰國水燈，認識2國節慶文化。

圖書館也推出新住民專屬學習課程，包括18日中和分館「手機生成式AI實務應用」數位應用；20日萬里分館邀請嫁來台灣16年的越南籍女子黃春莊，教新住民朋友善用免費政府資源，以及22日金山分館邀請在地師傅，教新住民從削芋頭開始學習製作台灣點心「芋粿巧」。

另外，中和分館18日、19日也推出新住民傳統服飾體驗，只要借5本書就可換穿越南、泰國及印尼等東南亞傳統服飾，拍照上傳臉書還可兌換限量禮品。詳細活動內容可至新北市立圖書館網站查詢。

新住民 印尼 圖書館 菲律賓 越南 泰國

