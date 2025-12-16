快訊

台灣能用美軍不能用？專家：俄烏戰無人機經驗無助美軍對抗解放軍

影／酒駕撞死女清潔員...賓士男是安平知名餐飲業者 檢方鑑定死因出爐

整理包／從服飾商到狗仔始祖…黎智英成囚始末 看關鍵5年時間軸

出席風雨球場工程開工典禮…蘇巧慧：中央地方協力 打造更好運動環境

中央社／ 新北16日電
民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧（左）16日表示，從擔任立委以來便積極為新北師生爭取更好的校園空間，打造更完善運動環境。蘇巧慧辦公室提供／中央社
民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧（左）16日表示，從擔任立委以來便積極為新北師生爭取更好的校園空間，打造更完善運動環境。蘇巧慧辦公室提供／中央社

民進黨立委蘇巧慧今天出席武林國小風雨球場工程開工典禮表示，她從擔任立委以來積極為新北師生爭取更好的校園空間，也支持基層運動選手，打造更完善的運動環境。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧、議員廖宜琨今天出席武林國小風雨球場工程開工典禮，她表示，在中央和地方的齊心協力，她共爭取新台幣5701萬元工程經費，將陸續在樹林區武林國小、三多國中及三龍公園興建風雨球場，以提供更好的學習及運動環境。

她表示，武林國小曾經在全國小學籃球錦標賽6年級甲組拿下亞軍，但校園腹地不足，一直缺少合適的練球場地，期望工程如期如質完工，以讓師生明年暑假前就能有全新的運動環境。

廖宜琨表示，他和蘇巧慧一起找資源、找方法，持續向新北市政府爭取經費，希望為武林國小打造更好的練球空間。也感謝蘇巧慧爭取中央資源，不僅幫助地方培育更多優秀的運動人才，也為社區鄰里打造更好的運動環境。

蘇巧慧 廖宜琨 小學 民進黨

延伸閱讀

府院評估不副署爭議法案 蘇巧慧：支持行政院窮盡憲政手段

蘇巧慧三重掃街送菜瓜布 拚民進黨新北團隊氣勢

小朋友爭相搶拍！蘇巧慧辦親子耶誕派對 蘇貞昌驚喜現身同唱

政院版財劃法爭議未歇 劉和然要蘇巧慧：別再拿傅崐萁當擋箭牌

相關新聞

從「皮蛋豆腐」變「乳酪起司」？ 議員爆北藝中心坑洞、補丁超過400處

台北表演藝術中心啟用3年多，戶外廣場維護59次多是修補黑白鋪面，議員發現破損、補丁超過400處，譏「皮蛋豆腐」變「乳酪起...

卡關的板橋醫療園區招商條件調整 昨再辦說明會多家醫院探詢意願濃

新北板橋55萬人口，地方苦盼新北板橋醫療園區BOT案盡速動工，紓解醫療需求，因健保署實施醫院總額管制，對新設立醫院床位和...

「阿嬤的兒時畫展」懷舊風勾回憶 汐止國泰藝文中心展出

最近在汐止國泰醫院的藝文中心展出的作品，很有懷舊風，這次的主題是「阿嬤的兒時畫展」，在汐止生活40年的劉麗玉，不但畫出老汐止，像是古厝、中正老街，還有早期到光復街花東新村看到的景色人物都畫了下來，而同時展出的，還有汐止社大的攝影展，新舊汐止，不同的方式呈現，很有看頭。

出席風雨球場工程開工典禮…蘇巧慧：中央地方協力 打造更好運動環境

民進黨立委蘇巧慧今天出席武林國小風雨球場工程開工典禮表示，她從擔任立委以來積極為新北師生爭取更好的校園空間，也支持基層運...

提升北捷遊憩行銷 蔣萬安裁示爭取寶可夢、麥塊建城等活動

北捷遊憩公司負責經營貓空纜車、兒童新樂園及台北小巨蛋，11月赴議會報告被評願景性不足。台北市長蔣萬安日前裁示研議爭取舉辦...

蔣萬安執政3年人均負債減少1萬 累計減少市庫4億債息支出

台北市長蔣萬安執政邁入3周年，北市財政局指出，北市營利事業銷售額，去年突破18.3兆新紀錄，為全國最高，今年可望再次創下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。