「阿嬤的兒時畫展」懷舊風勾回憶 汐止國泰藝文中心展出

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
國泰醫院藝文中心的畫展及攝影展，一直展出到12月底，歡迎有興趣的民眾前往欣賞。圖／觀天下有線電視提供
國泰醫院藝文中心的畫展及攝影展，一直展出到12月底，歡迎有興趣的民眾前往欣賞。圖／觀天下有線電視提供

最近在汐止國泰醫院的藝文中心展出的作品，很有懷舊風，這次的主題是「阿嬤的兒時畫展」，在汐止生活40年的劉麗玉，不但畫出老汐止，像是古厝、中正老街，還有早期到光復街花東新村看到的景色人物都畫了下來，而同時展出的，還有汐止社大的攝影展，新舊汐止，不同的方式呈現，很有看頭。

有些古厝已經消失，劉麗玉看著朋友收藏的老照片，就會忍不住回家就畫下來，作為紀念，還有像是基隆河早期的渡船頭，民眾進出搭船渡河，都用畫筆呈現，懷舊風勾起不少人的舊回憶，其中有一幅，畫的是早期在光復街舊的花東新村，劉麗玉把當時看到的景色人物都畫出來。

畫家劉麗玉說，一開始畫的是汐止火車站前的蘇厝，這可以說是汐止的地標，看了許多汐止很美的古厝建築，所以，就想說要畫些汐止的東西，保存下來，因為這些古厝、老街，背後都有很豐富的人文。

市政顧問廖正良表示，文化藝術跟生活習習相關，這些畫作都是小時候的回憶，像是其中一幅畫的是蘇厝，小時候都走門前經過，這次在汐止國泰醫院地下一樓的藝文中心，展出了劉老師的畫作，還有一些社大老師學員的攝影作品，值得來看。

這次共展出13幅阿嬤的回憶畫作，另外，同場展出的，還有汐止社大攝影基礎專題班暨大地攝影研究會聯展，用相機將汐止之美完整呈現，包括吳孟和拍出印象派表現的夢湖、林淑琴的大尖山櫻花秘境、潘宏恭則是用拉焦的方式，拍出汐止嘉年華歡樂又凸顯主題的作品。

有畫筆中的老汐止，也有照片中現在的汐止美麗景色及人文活動，通通在展場裡看的到，這次的畫展及攝影展，一直到12月底，也歡迎有興趣的民眾前往欣賞，透過一幅幅的畫，走入時光隧道，也透過照片欣賞汐止之美。

汐止 畫作 懷舊 畫家

相關新聞

從「皮蛋豆腐」變「乳酪起司」？ 議員爆北藝中心坑洞、補丁超過400處

台北表演藝術中心啟用3年多，戶外廣場維護59次多是修補黑白鋪面，議員發現破損、補丁超過400處，譏「皮蛋豆腐」變「乳酪起...

貼近民意行動治理「傾聽地方心聲」 區公所深入里鄰為民爭取建設

新北市貢寮區自今(16)日起一連三天展開「區長行動治理」，由區長柯建輝親自率領各科室主管深入各里，與里長面對面座談，傾聽地方心聲，針對里內建設需求、公共設施改善及民生議題進行充分交流，展現貼近基層、即時回應的治理行動力。

沖刷嚴重…汐止區康誥坑溪蛇籠下方淘空 固床工鞏固年底完工

汐止康誥坑溪下游，因為沖刷嚴重，蛇籠底下淘空，擔心會造成護岸坍塌，而在之前的會勘後，新北市政府水利局目前已經進場施作固床工鞏固改善，新北市議員白珮茹也前往關心施工狀況還有進度，固床工預計會在年底完工，鞏固溪岸安全。

出席風雨球場工程開工典禮…蘇巧慧：中央地方協力 打造更好運動環境

民進黨立委蘇巧慧今天出席武林國小風雨球場工程開工典禮表示，她從擔任立委以來積極為新北師生爭取更好的校園空間，也支持基層運...

提升北捷遊憩行銷 蔣萬安裁示爭取寶可夢、麥塊建城等活動

北捷遊憩公司負責經營貓空纜車、兒童新樂園及台北小巨蛋，11月赴議會報告被評願景性不足。台北市長蔣萬安日前裁示研議爭取舉辦...

