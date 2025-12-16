「阿嬤的兒時畫展」懷舊風勾回憶 汐止國泰藝文中心展出

最近在汐止國泰醫院的藝文中心展出的作品，很有懷舊風，這次的主題是「阿嬤的兒時畫展」，在汐止生活40年的劉麗玉，不但畫出老汐止，像是古厝、中正老街，還有早期到光復街花東新村看到的景色人物都畫了下來，而同時展出的，還有汐止社大的攝影展，新舊汐止，不同的方式呈現，很有看頭。

有些古厝已經消失，劉麗玉看著朋友收藏的老照片，就會忍不住回家就畫下來，作為紀念，還有像是基隆河早期的渡船頭，民眾進出搭船渡河，都用畫筆呈現，懷舊風勾起不少人的舊回憶，其中有一幅，畫的是早期在光復街舊的花東新村，劉麗玉把當時看到的景色人物都畫出來。

畫家劉麗玉說，一開始畫的是汐止火車站前的蘇厝，這可以說是汐止的地標，看了許多汐止很美的古厝建築，所以，就想說要畫些汐止的東西，保存下來，因為這些古厝、老街，背後都有很豐富的人文。

市政顧問廖正良表示，文化藝術跟生活習習相關，這些畫作都是小時候的回憶，像是其中一幅畫的是蘇厝，小時候都走門前經過，這次在汐止國泰醫院地下一樓的藝文中心，展出了劉老師的畫作，還有一些社大老師學員的攝影作品，值得來看。

這次共展出13幅阿嬤的回憶畫作，另外，同場展出的，還有汐止社大攝影基礎專題班暨大地攝影研究會聯展，用相機將汐止之美完整呈現，包括吳孟和拍出印象派表現的夢湖、林淑琴的大尖山櫻花秘境、潘宏恭則是用拉焦的方式，拍出汐止嘉年華歡樂又凸顯主題的作品。

有畫筆中的老汐止，也有照片中現在的汐止美麗景色及人文活動，通通在展場裡看的到，這次的畫展及攝影展，一直到12月底，也歡迎有興趣的民眾前往欣賞，透過一幅幅的畫，走入時光隧道，也透過照片欣賞汐止之美。