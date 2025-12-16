快訊

悲劇！北市公車停讓行人再起步 碰撞女騎士捲入車底亡

賓士男酒駕撞死女清潔員…南檢聲押 警加強巡邏防其鹽酥鴨店面被砸

明天清晨低溫11度！這日東北季風緊接而來 台北馬周末開跑水氣增

沖刷嚴重…汐止區康誥坑溪蛇籠下方淘空 固床工鞏固年底完工

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
康誥坑溪蛇籠底下淘空，施作固床工鞏固改善。圖／觀天下有線電視提供
康誥坑溪蛇籠底下淘空，施作固床工鞏固改善。圖／觀天下有線電視提供

汐止康誥坑溪下游，因為沖刷嚴重，蛇籠底下淘空，擔心會造成護岸坍塌，而在之前的會勘後，新北市政府水利局目前已經進場施作固床工鞏固改善，新北市議員白珮茹也前往關心施工狀況還有進度，固床工預計會在年底完工，鞏固溪岸安全。

文化里長余寶聰說，今天白議員來看里內康誥坑溪正在施作固床工，一直以來，都有請議員協助爭取，現在這個工程己經進場做了一個禮拜，其實這個工程也不好做，有時候下雨的話就停頓，剛好趁著這兩天出太陽，趕緊施工，在文化橋到新台五路橋這一段的河床，比之前的蛇籠還要深了，如果沒有做固床工，沖刷再往兩邊挖的話，蛇籠已經超過他的底線了，蛇龍在溪底之上，萬一有雨水很大的時候，衝到左、右岸的話，只要掏空，蛇籠都會下陷，現在固床工的用意，就不要再讓溪床繼續沖刷，我們櫻花季在下個月就要開始了，希望工程能夠趕快做好。

新北市議員白珮茹表示，目前的水利局的施工單位已經進場，趁著好天氣趕快把固床工做好，主要是康誥坑溪在雨季的時候，水量非常非常的大，尤其是在接近下游、快靠近新台五路段，水量大到兩邊的護岸，其實幾乎蛇籠下面都已經淘空，里長很擔心萬一再有更大的雨，不只會造成整個護岸淘空，甚至有可能造成整個櫻花林毀損。

白珮茹提到，希望大家一起來守護這片很難得的櫻花林，而且這也是汐止一年一度櫻花季活動的地點，希望可以讓更多外地的觀光客來，欣賞汐止美麗櫻花林，工程做好溪床更堅固，兩邊的河岸蛇籠，不會因為豪大雨掏刷，造成護岸的毀損。

新北 汐止 白珮茹 水利局

延伸閱讀

影／汐止吊車吊太空包疑重心不穩傾倒 1輛公車也拋錨湊熱鬧

日本福島縣訪汐止區金龍國小 雙方國際教育交流熱絡

賞櫻找不到停車位 汐止文化里爭取康誥坑溪旁增機車格

坍方路斷「垃圾車上不來」 汐止老爺社區居民走1.5公里倒垃圾

相關新聞

從「皮蛋豆腐」變「乳酪起司」？ 議員爆北藝中心坑洞、補丁超過400處

台北表演藝術中心啟用3年多，戶外廣場維護59次多是修補黑白鋪面，議員發現破損、補丁超過400處，譏「皮蛋豆腐」變「乳酪起...

貼近民意行動治理「傾聽地方心聲」 區公所深入里鄰為民爭取建設

新北市貢寮區自今(16)日起一連三天展開「區長行動治理」，由區長柯建輝親自率領各科室主管深入各里，與里長面對面座談，傾聽地方心聲，針對里內建設需求、公共設施改善及民生議題進行充分交流，展現貼近基層、即時回應的治理行動力。

沖刷嚴重…汐止區康誥坑溪蛇籠下方淘空 固床工鞏固年底完工

汐止康誥坑溪下游，因為沖刷嚴重，蛇籠底下淘空，擔心會造成護岸坍塌，而在之前的會勘後，新北市政府水利局目前已經進場施作固床工鞏固改善，新北市議員白珮茹也前往關心施工狀況還有進度，固床工預計會在年底完工，鞏固溪岸安全。

「阿嬤的兒時畫展」懷舊風勾回憶 汐止國泰藝文中心展出

最近在汐止國泰醫院的藝文中心展出的作品，很有懷舊風，這次的主題是「阿嬤的兒時畫展」，在汐止生活40年的劉麗玉，不但畫出老汐止，像是古厝、中正老街，還有早期到光復街花東新村看到的景色人物都畫了下來，而同時展出的，還有汐止社大的攝影展，新舊汐止，不同的方式呈現，很有看頭。

出席風雨球場工程開工典禮…蘇巧慧：中央地方協力 打造更好運動環境

民進黨立委蘇巧慧今天出席武林國小風雨球場工程開工典禮表示，她從擔任立委以來積極為新北師生爭取更好的校園空間，也支持基層運...

提升北捷遊憩行銷 蔣萬安裁示爭取寶可夢、麥塊建城等活動

北捷遊憩公司負責經營貓空纜車、兒童新樂園及台北小巨蛋，11月赴議會報告被評願景性不足。台北市長蔣萬安日前裁示研議爭取舉辦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。