沖刷嚴重…汐止區康誥坑溪蛇籠下方淘空 固床工鞏固年底完工

汐止康誥坑溪下游，因為沖刷嚴重，蛇籠底下淘空，擔心會造成護岸坍塌，而在之前的會勘後，新北市政府水利局目前已經進場施作固床工鞏固改善，新北市議員白珮茹也前往關心施工狀況還有進度，固床工預計會在年底完工，鞏固溪岸安全。

文化里長余寶聰說，今天白議員來看里內康誥坑溪正在施作固床工，一直以來，都有請議員協助爭取，現在這個工程己經進場做了一個禮拜，其實這個工程也不好做，有時候下雨的話就停頓，剛好趁著這兩天出太陽，趕緊施工，在文化橋到新台五路橋這一段的河床，比之前的蛇籠還要深了，如果沒有做固床工，沖刷再往兩邊挖的話，蛇籠已經超過他的底線了，蛇龍在溪底之上，萬一有雨水很大的時候，衝到左、右岸的話，只要掏空，蛇籠都會下陷，現在固床工的用意，就不要再讓溪床繼續沖刷，我們櫻花季在下個月就要開始了，希望工程能夠趕快做好。

新北市議員白珮茹表示，目前的水利局的施工單位已經進場，趁著好天氣趕快把固床工做好，主要是康誥坑溪在雨季的時候，水量非常非常的大，尤其是在接近下游、快靠近新台五路段，水量大到兩邊的護岸，其實幾乎蛇籠下面都已經淘空，里長很擔心萬一再有更大的雨，不只會造成整個護岸淘空，甚至有可能造成整個櫻花林毀損。

白珮茹提到，希望大家一起來守護這片很難得的櫻花林，而且這也是汐止一年一度櫻花季活動的地點，希望可以讓更多外地的觀光客來，欣賞汐止美麗櫻花林，工程做好溪床更堅固，兩邊的河岸蛇籠，不會因為豪大雨掏刷，造成護岸的毀損。