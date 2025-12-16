貼近民意行動治理「傾聽地方心聲」 區公所深入里鄰為民爭取建設

快訊

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
貢寮區行動治理，走到第一線傾聽民意，真切掌握地方實際需求。圖／觀天下有線電視提供
新北市貢寮區自今(16)日起一連三天展開「區長行動治理」，由區長柯建輝親自率領各科室主管深入各里，與里長面對面座談，傾聽地方心聲，針對里內建設需求、公共設施改善及民生議題進行充分交流，展現貼近基層、即時回應的治理行動力。

區長柯建輝表示，透過走進各里、直接聽取里長與居民的意見，能更真切掌握地方實際需求，「行動治理不是坐在辦公室裡決策，而是走到第一線傾聽民意。」公所團隊也會將各里提出的建設建議彙整評估，積極向市府爭取相關經費，加速改善地方環境。

在座談過程中，各里長踴躍提出基層需求，內容涵蓋道路改善、排水設施、公共空間優化及社區安全等議題。

雙玉里長吳永彬表示，區長親自到里內傾聽意見，讓基層聲音能被直接聽見，也有助於將地方建設需求更有效地向上反映，為居民爭取實質建設。

