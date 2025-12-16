提升北捷遊憩行銷 蔣萬安裁示爭取寶可夢、麥塊建城等活動

北捷遊憩公司負責經營貓空纜車、兒童新樂園及台北小巨蛋，11月赴議會報告被評願景性不足。台北市長蔣萬安日前裁示研議爭取舉辦寶可夢、麥塊建城活動，向年輕客層行銷。

台北捷運公司轉投資成立北捷遊憩公司，負責經營管理貓空纜車、兒童新樂園及台北小巨蛋等3個場域。

北捷遊憩公司總經理邱健吾11月上旬赴台北市議會交通委員會專案報告，預計114年稅前淨利新台幣6357萬元，未來3年為115年6409萬元、116年6730萬元、117年6858萬元，議員質疑願景性不足。

台北市政府日前召開市政會議，會中討論北捷遊憩未來營運規劃。蔣萬安裁示，3個場館地點分散，需要舉辦大型、跨區域流動的活動才能突破限制，建議爭取類似寶可夢Pokémon GO City Safari這類城市冒險遊戲來台北舉辦，可讓玩家駐足。

蔣萬安舉例，另一個可以突破場域分散的案例是舉辦麥塊（Minecraft）建城活動，讓年輕人參與打造城市設計，像是今年初就有玩家耗時1年，在Minecraft中重新設計台北車站周邊，引起大量玩家熱烈討論。

蔣萬安說，遊戲不僅是娛樂，也是目前最能吸引年輕族群的有效工具，北捷遊憩管理的各場館可爭取與國際跨域遊戲合作，吸引年輕人打造虛擬台北，在遊戲中重建街區、設計公園、優化人行環境或提出公共空間改造方案，請北捷遊憩與教育局、青年局、都發局共同發想。

另方面，蔣萬安提到，貓纜車站屋頂的觀景台「天空綠洲」已初步完工，是鄰近一帶的制高點，也是貓空少有的平坦腹地，可俯瞰台北101，成為打卡熱點，卻被反映傍晚5時就關閉，無法賞夜景，附近還可見水塔、天線等，應一併改善。

蔣萬安表示，兒童新樂園應搭配周邊北士科AI與智慧醫療聚落的成形，與天文館等一起更新硬體以利發展。小巨蛋則要通盤檢討行銷整合與場館申請機制，以利演唱會舉辦，並強化商店街組合力道，吸引周邊人潮消費。