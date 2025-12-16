從「皮蛋豆腐」變「乳酪起司」？ 議員爆北藝中心坑洞、補丁超過400處

台北表演藝術中心啟用3年多，戶外廣場維護59次多是修補黑白鋪面，議員發現破損、補丁超過400處，譏「皮蛋豆腐」變「乳酪起司」，貽笑國際。北藝分析是受天候熱脹冷縮影響，已邀專業單位現勘並測試適應台灣氣候的新材質，預計下半年施工改善。

北藝中心由普立茲克建築獎得主荷蘭建築師雷姆．庫哈斯（Rem Koolhas）設計，以大型圓球體與2個長型立方體組合而成。2012年2月動工，2022年7月啟用，迄今舉辦台北藝穗節、台北兒藝節、台北藝術節等國內外藝術活動。

有民眾質疑，北藝中心啟用3年多，戶外廣場的黑白地坪卻出現坑洞、補丁密布、甚至凹凸不平。當地義信里里長許立丕說，雨天時，許多里民曾反映走在人行道或騎單車都曾摔倒過；北藝中心鄰近士林夜市，國內外觀光遊客眾多，是台北市重要門面，鋪面破損已嚴重影響市民、國內外遊客觀感。

議員陳賢蔚發現，戶外廣場至今舉辦85場活動，但2022年12月起委外廠商維護管理場地，3年維護紀錄高達59次，主要是修補破損鋪面。他實地勘查，破損及補丁數超過400處且屢見黑色鋪面以白料補、白色鋪面以黑料補，卻無廠商違反「台北表演藝術中心廣場及其他空間使用要點」申請單位若致汙損、破壞等須負擔修繕與賠償費用。

北市文化局藝術發展科長蕭慧芳回應，文化局作為督導機關，會盡力督促北藝中心的地坪改善計畫。至於沒有任何廠商受罰，應是沒有證據證明是因活動而造成場地的毀損。

北藝中心行銷部經理黃文瀚回應，這幾年營運與維護的經驗發現，黑白地坪的材質易受天候影響，一旦下雨，地面的水氣於蒸發過程遇到熱脹冷縮，非常容易導致戶外地坪的破損，加上黑色吸熱，比較容易破損；有無屋簷遮蔽的戶外地坪，破損頻率的差距非常大。

黃文瀚說，地坪上的顏色差異與水泥養護的工作階段有關。地坪維修工序有5個步驟，第3步是水泥鋪面完成後，必須保留3至5天乾燥期，因此黑色地坪會出現白色修護，但是否完全乾燥取決於天候，一旦遇到下雨，就必須延長水泥養護期；待水泥養護期確定水氣完全排除後，才會進行黑色塗料的上漆及上止滑塗料。

北藝中心表示，目前已啟動「台北表演藝術中心黑白地坪研究專案」10月起陸續邀集專業研究單位及原設計單位OMA等現勘與研究會議，洽詢研究機構測試新材質，以找出最適材質與解決方案；預計明年6月底前完成實地測試與研究報告、下半年將依研究方案分區施作改善工程。