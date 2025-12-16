快訊

卡關的板橋醫療園區招商條件調整 昨再辦說明會多家醫院探詢意願濃

聯合報／ 記者林媛玲王慧瑛／新北即時報導
新北市政府規畫在新北聯醫板橋院區打造板橋醫療園區。圖／聯合報資料畫面
新北板橋55萬人口，地方苦盼新北板橋醫療園區BOT案盡速動工，紓解醫療需求，因健保署實施醫院總額管制，對新設立醫院床位和健保額度設限制，亞東醫院9月撤回投標申請一度卡關。經衛生局修改條件後，昨再度辦招商說明會，包括雙北及高雄共7家大型醫院參加，探詢意願濃厚。

新北市政府計畫在聯合醫院板橋院區原址，透過BOT案建立499床大型區域教學醫院，提供急診、婦幼、兒科等服務，因中央健保署對新設醫院總額及床位管制，導致原投標亞東醫院撤標而卡關。

衛生局專門委員楊時豪表示，此次招商調整內容主要包括病床及建物部分，經與中央溝通後，考量健保總額，另配合長照3.0希望長照與醫療結合，最後將原本499病床調整為至少300病床加100長期照護床。

其中醫療病床仍採民間興建營運（BOT模式）辦理，有關長照床及停車空間則採政府出資興建，民間營運（BTO模式）辦理，另外建物拆除及道路拓寬等部分則由新北市府協助處理。

昨包括馬偕、北醫、輔大、新光、長庚、高醫及亞東醫院均有代表現身說明會，另地方民代也出席。某醫院高層說，地方政府寫規格招商，新設醫院健保總額有不確定性，投資成本約150億，收入面卻是未知，「地方與中央呈現政策斷鏈情況」，是投資者觀望主因。

該名醫院高層說，板橋醫療園區新方向採急性病床300床、特殊病床200床、長照100床，整體至少600床，規格沒縮小，建築量體也沒減，還綁定停車場需求，建築成本不斷墊高，興建至少130億，超音波、開刀房等重裝備至少20億，進場投資門檻難少於150億。

「若新設醫院一年總額是2億，做50年恐難回本。」醫院高層說，開醫院各項成本增多，不只被健保額度卡死，若還出現人力缺口，病床量能開不出來「那根蚊子館有何不同？」另BOT年限可能為50年「究竟是幸福關係的延長，還是拉長不幸福關係?」且囿於健保總額、地方政府補助款、投資成本增多等變因，都是投資者考量的因素「若要公私協力，要設法將變數降到最低。」

新北市議員黃淑君表示，地方很期待醫療園區設立，明年衛生局先搬出，市府進場拆除建物，而非等營業廠商進駐再規畫，樂觀其成此作法，但提醒市府雖有補助興建成本，但考量需有一段時間，成本估價應審慎評估，另她向衛生局爭取日後醫院須有整樓層提供婦幼及早療照護。另有出席醫院代表認為停車空間不足，加上附近有運動中心、學校及社區等，必須解決停車問題，

衛生局專門委員楊時豪說，這次說明會出席醫院有提出相關建議事項，將再開專家會議進行討論及修正，預計明年初公告招商，屆時透過甄選程序選出最優申請人。

板橋醫療園區BOT案修正部分條件，昨再辦招商說明會。圖／新北市衛生局提供
