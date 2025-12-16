蔣萬安執政3年人均負債減少1萬 累計減少市庫4億債息支出

台北市長蔣萬安執政邁入3周年，北市財政局指出，北市營利事業銷售額，去年突破18.3兆新紀錄，為全國最高，今年可望再次創下歷史新高；減債金額為全國地方政府之冠，人均負債由上任時3.6萬元大幅下降至2.6萬元。

北市財政局胡曉嵐表示，健全的財政是推動市政建設的基礎，財政局3年來持續透過永續財政的角度，規畫各項開源節流及創新財務措施，實現台北財政的永續與穩健。113年台北市發行全國首檔永續發展債券，截至114年11月，累計發行金額100億元，為全國最高。

財政局指出，此一創新的融資策略，促使北市府能以更低成本取得資金投入捷運等重大公共建設，二年節省約1.4億元債息，讓台北市成為其他縣市效法的典範。

胡曉嵐指出，財政局這3年更積極辦理市有地盤點、閒置空間活化利用、開發及促參案招商引資，績效卓越，包括累計民間投資金額近600億元，促參履約案件超過60件，連續獲得財政部「招商卓越獎」肯定，114年更獲得財政部促參業務考核優等。

另外，財政局積極招商引資的績效，112年營利事業銷售額，台北市創下17.1兆元的新高紀錄，113年再突破18.3兆元新紀錄，為全國最高，114年在「台北隊」各項亮點施政下，可望再次創下歷史新高。

胡曉嵐指出，營利事業銷售額代表商業與經濟的繁榮程度，此外，自蔣萬安111年底上任至114年11月底，北市債務未償餘額實際數由898億元下降至624億元，累計減債274億元，減債金額為全國地方政府之冠，人均負債由上任時3.6萬元大幅下降至2.6萬元。

胡曉嵐說明，人均負債減少1萬元，3年累計為市庫減少4億元的債息支出，節省之債息可用於挹注其他市政建設經費，透過多元創新的財務策略，持續落實開源節流，並堅守財政紀律，為北財政創造永續與韌性。