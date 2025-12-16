快訊

台股跌破月線！終場挫330點收27,536點 台積電下跌15元1,435元

2026前程似錦！四生肖順風開局 迎來貴人、事業運大爆發

高虹安涉貪無罪...他神預測 再斷言2026竹市長選舉走向

聽新聞
0:00 / 0:00

蔣萬安執政3年人均負債減少1萬 累計減少市庫4億債息支出

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市發行全國首檔永續發展債券。圖／北市財政局提供
台北市發行全國首檔永續發展債券。圖／北市財政局提供

台北市長蔣萬安執政邁入3周年，北市財政局指出，北市營利事業銷售額，去年突破18.3兆新紀錄，為全國最高，今年可望再次創下歷史新高；減債金額為全國地方政府之冠，人均負債由上任時3.6萬元大幅下降至2.6萬元。

北市財政局胡曉嵐表示，健全的財政是推動市政建設的基礎，財政局3年來持續透過永續財政的角度，規畫各項開源節流及創新財務措施，實現台北財政的永續與穩健。113年台北市發行全國首檔永續發展債券，截至114年11月，累計發行金額100億元，為全國最高。

財政局指出，此一創新的融資策略，促使北市府能以更低成本取得資金投入捷運等重大公共建設，二年節省約1.4億元債息，讓台北市成為其他縣市效法的典範。

胡曉嵐指出，財政局這3年更積極辦理市有地盤點、閒置空間活化利用、開發及促參案招商引資，績效卓越，包括累計民間投資金額近600億元，促參履約案件超過60件，連續獲得財政部「招商卓越獎」肯定，114年更獲得財政部促參業務考核優等。

另外，財政局積極招商引資的績效，112年營利事業銷售額，台北市創下17.1兆元的新高紀錄，113年再突破18.3兆元新紀錄，為全國最高，114年在「台北隊」各項亮點施政下，可望再次創下歷史新高。

胡曉嵐指出，營利事業銷售額代表商業與經濟的繁榮程度，此外，自蔣萬安111年底上任至114年11月底，北市債務未償餘額實際數由898億元下降至624億元，累計減債274億元，減債金額為全國地方政府之冠，人均負債由上任時3.6萬元大幅下降至2.6萬元。

胡曉嵐說明，人均負債減少1萬元，3年累計為市庫減少4億元的債息支出，節省之債息可用於挹注其他市政建設經費，透過多元創新的財務策略，持續落實開源節流，並堅守財政紀律，為北財政創造永續與韌性。

財政 永續

延伸閱讀

韓人眼中「台灣感性」騎樓爭議多 蔣萬安研議管理機制

卓榮泰不副署財劃法 蔣萬安批「惡意杯葛」：先違憲又喊倒閣 不符憲政原則

財劃法傳不副署 蔣萬安籲政院依憲法執行

財劃法不副署卓榮泰稱憲政守門人 蔣萬安反應曝1句話回應

相關新聞

卡關的板橋醫療園區招商條件調整 昨再辦說明會多家醫院探詢意願濃

新北板橋55萬人口，地方苦盼新北板橋醫療園區BOT案盡速動工，紓解醫療需求，因健保署實施醫院總額管制，對新設立醫院床位和...

蔣萬安執政3年人均負債減少1萬 累計減少市庫4億債息支出

台北市長蔣萬安執政邁入3周年，北市財政局指出，北市營利事業銷售額，去年突破18.3兆新紀錄，為全國最高，今年可望再次創下...

影／新北4所非營利幼兒園同步開幕 侯友宜：打造友善育兒城市

新北市政府上午舉辦「114 學年度非營利幼兒園聯合開幕典禮」，板橋新月、新店民安、捷運員工子女及板橋永翠等4所非營利幼兒...

讓「理解差異」萌芽...無限影展短文徵件延續身障生命故事

由北市勞動局指導、勞動力重建運用處主辦的「無限影展」，今年邁入第七屆。為深化青年對生命議題理解，「無限影展」走進北市15...

新北推生活式交通安全宣導 侯友宜：不能只停留在標語口號

今年1至11月新北市A1交通事故死亡人數，較去年同期減少3人，新北市長侯友宜今天在道安會報指出，新北道安宣導以「交通安全...

大漢溪濕地芒花盛開 冬候鳥齊聚展現季節限定生態景

年末將近，氣溫逐漸轉涼，新北市大漢溪沿岸迎來冬季限定景色。清晨空氣清冷、傍晚風勢漸強，河畔、池邊與草生地可見成片白色芒花...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。