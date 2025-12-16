影／新北4所非營利幼兒園同步開幕 侯友宜：打造友善育兒城市

新北市政府上午舉辦「114 學年度非營利幼兒園聯合開幕典禮」，板橋新月、新店民安、捷運員工子女及板橋永翠等4所非營利幼兒園同步開幕。新開幕4園共設置32班、可收托876名幼兒。其中，新月非營利幼兒園改建後擴充至18班、可收托400名幼兒，規模躍居全國最大。市長侯友宜表示，新北推動公共化幼托始終以孩子的需求為核心，未來將持續以「優質、平價、就近」的方向強化服務，讓家長在育兒路上得到更多的支持。

侯友宜指出，自108學年度起，新北已新增 275班公共化幼兒園、收托5.6萬名幼兒，規模全國第一，並朝「8年增設300班」目標持續邁進。至114學年度，新北非營利幼兒園總數達43園，可收托5508名幼兒，新增3686個托育名額，有效緩解家長的托育需求。