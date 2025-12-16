快訊

12月4G、5G便宜資費懶人包／5G 399元搶市！不限速吃到飽方案比4G划算

工程師年薪300萬生活卻像荒野求生…只能吃超商？重劃區真實入住後的落差感

小紅書之亂：如何抵禦資安侵擾與「數位威權」？

提前迎接耶誕 台北花市打造沉浸式主題專區

中央社／ 台北16日電

耶誕節將屆，台北花卉公司今天表示，為提前讓民眾感受節慶氛圍在台北花市設置沉浸式主題的耶誕紅專區，目前3吋耶誕紅零售價每盆約100元至200元，民眾可至市場等處購買。

耶誕節將屆，台北花卉產銷公司發布新聞資料提及，近年的耶誕節慶氛圍逐漸偏淡，為讓民眾感受到過節氛圍，在台北花市內設置耶誕紅專區，希望透過花藝搭配自然素材，讓民眾感受到耶誕節儀式感。

台北花卉公司說，經觀察往年狀況，民眾都會在節慶的前1週至2週才開始採買相關花卉，以耶誕節而言，其實國外都是維持接近1個月的相關活動，為讓民眾提前體驗耶誕節氛圍在台北花市內設置多處展區。

台北花卉公司表示，民眾近期至台北花市消費，前往2樓就可看見以耶誕紅打造的森林系入口，且花市內展區還有以下午茶為主題的角落空間，戶外區也以森林系園景當布置，更有陳列多款耶誕紅的花車。

台北花卉公司說，目前3吋耶誕紅未包裝的每盆價格為新台幣100元至200元，品種包含基本的紅色，另有數量較少的白色、粉色等。民眾可至花店、傳統市場、大買場等處添購耶誕紅盆栽。

台北花卉公司也提供打造居家耶誕角落的小撇步，包含透過松柏等冬季枝材或小燭光及燈串等，讓家中更具耶誕節慶氛圍。

台北花卉公司表示，長期推廣國產花卉與花卉文化美學，透過市場營運、花藝展示、教育推廣等方式，讓花卉走進城市生活，成為增添幸福感與生活儀式的重要元素。

耶誕節 森林 花藝

延伸閱讀

高雄中央公園耶誕小屋遭塗鴉「六六六」 數字涵意引熱議

S.T. Dupont玩心滿滿創系吊飾點亮耶誕 限量款聯名法國文學經典

親子網紅「Leo&Nina與德國老爸」狂推！耶誕節必看「聖誕五告讚！」

雲林「韓團」來了 2025耶誕慶典斗六熱鬧登場

相關新聞

大漢溪濕地芒花盛開 冬候鳥齊聚展現季節限定生態景

年末將近，氣溫逐漸轉涼，新北市大漢溪沿岸迎來冬季限定景色。清晨空氣清冷、傍晚風勢漸強，河畔、池邊與草生地可見成片白色芒花...

讓「理解差異」萌芽...無限影展短文徵件延續身障生命故事

由北市勞動局指導、勞動力重建運用處主辦的「無限影展」，今年邁入第七屆。為深化青年對生命議題理解，「無限影展」走進北市15...

新北推生活式交通安全宣導 侯友宜：不能只停留在標語口號

今年1至11月新北市A1交通事故死亡人數，較去年同期減少3人，新北市長侯友宜今天在道安會報指出，新北道安宣導以「交通安全...

騎樓設攤 北市研議管理機制

北市騎樓擺放商家物品，引發行人友善、商圈發展如何平衡爭議。騎樓有法定、私設騎樓等不同樣態，員警執法力道不同，地方質疑「一...

林口A3計畫道路 拚明年上半年通車

林口新建案多，是新北人口增長最快行政區之一，近期破13.8萬人，交通壓力也升高。中央與地方攜手推林口區A3計畫道路新闢工...

北市騎樓「一市多制」？ 地方里長盼因地制宜跨局處管理機制

騎樓能不能擺放店家商品，行人通行權益與商業發展如何平衡？位於商圈周邊的里長認為，應依照地方需求，如商圈需要活絡商業活動，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。