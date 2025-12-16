提前迎接耶誕 台北花市打造沉浸式主題專區
耶誕節將屆，台北花卉公司今天表示，為提前讓民眾感受節慶氛圍在台北花市設置沉浸式主題的耶誕紅專區，目前3吋耶誕紅零售價每盆約100元至200元，民眾可至市場等處購買。
耶誕節將屆，台北花卉產銷公司發布新聞資料提及，近年的耶誕節慶氛圍逐漸偏淡，為讓民眾感受到過節氛圍，在台北花市內設置耶誕紅專區，希望透過花藝搭配自然素材，讓民眾感受到耶誕節儀式感。
台北花卉公司說，經觀察往年狀況，民眾都會在節慶的前1週至2週才開始採買相關花卉，以耶誕節而言，其實國外都是維持接近1個月的相關活動，為讓民眾提前體驗耶誕節氛圍在台北花市內設置多處展區。
台北花卉公司表示，民眾近期至台北花市消費，前往2樓就可看見以耶誕紅打造的森林系入口，且花市內展區還有以下午茶為主題的角落空間，戶外區也以森林系園景當布置，更有陳列多款耶誕紅的花車。
台北花卉公司說，目前3吋耶誕紅未包裝的每盆價格為新台幣100元至200元，品種包含基本的紅色，另有數量較少的白色、粉色等。民眾可至花店、傳統市場、大買場等處添購耶誕紅盆栽。
台北花卉公司也提供打造居家耶誕角落的小撇步，包含透過松柏等冬季枝材或小燭光及燈串等，讓家中更具耶誕節慶氛圍。
台北花卉公司表示，長期推廣國產花卉與花卉文化美學，透過市場營運、花藝展示、教育推廣等方式，讓花卉走進城市生活，成為增添幸福感與生活儀式的重要元素。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言