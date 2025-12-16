讓「理解差異」萌芽...無限影展短文徵件延續身障生命故事

由北市勞動局指導、勞動力重建運用處主辦的「無限影展」，今年邁入第七屆。為深化青年對生命議題理解，「無限影展」走進北市15所大專院校與高中職推出一系列校園放映。透過影像與真實故事讓「同理」、「尊重」、「理解差異」的價值在校園中萌芽。

今年度「無限影展」校園放映影片為「討厭我長大」與「極樂世界III：療鬱之路」，前者描述年邁母親與自閉症兒子相依為命，母親期盼其獨立生活，社區居民從誤解到接納的動人故事；後者為真實刻畫憂鬱症與躁鬱症者內心世界的紀錄片作品。

其中「極樂世界III：療鬱之路」為各校回響最熱烈的影片，該片以影像揭開憂鬱症者的心靈旅程，描繪在疾病循環下，當事人、家屬與社會之間的張力與支持，提醒我們「理解」就是一種支持，溫柔的陪伴也是一種力量。

許多學生觀影後表示，片中真實呈現的情緒崩解、無力感與修復歷程，讓他們在熟悉的壓力與焦慮中找到被理解的出口，也重新思考「求助」與「被看見」的重要性。為引發更多思考，無限影展今年也首次舉辦「校園觀影心得短文徵件活動」，徵文主題為「我們一起的故事」，希望打破「我們／他們」的界線，收集來自青年學子的共融經驗與觀察，共收到近200篇投稿。

勞動局這次也特別邀請長期推動融合教育的「神老師」沈雅琪、「哇賽心理學執行長Nana」以及製作人陳傳惠擔任評審，共選出10位優選短文。文章內容有同學書寫自身障礙經驗、也有與身心障礙者互動萌發同理心、關於身心障礙手足的情感掙扎、審視社會標籤等角度出發，內容真摯動人，令評審深受感動。內容可至無限影展粉絲頁欣賞。

北市勞動力重建運用處長陳昆鴻指出，過去就業特別困難的精神障礙者，近年來進入就業工作有逐年增加趨勢，顯示社會對於身心障礙者的認識日益進步成熟。無限影展前進校園放映，就是希望盡早建立學子對身障者的認識與理解，超前部署友善共融。