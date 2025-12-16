新北推生活式交通安全宣導 侯友宜：不能只停留在標語口號

今年1至11月新北市A1交通事故死亡人數，較去年同期減少3人，新北市長侯友宜今天在道安會報指出，新北道安宣導以「交通安全在生活的每一刻」為主軸，數據降低顯示市府相關防制作為逐步發揮成效。他說，交安工作不能只停留在標語口號，各局處與道安小組須依事故分析資料精進作為，持續落實「不超速、不搶快、保持安全距離」的核心用路觀念，共同守護市民行的安全。

今天道安會報，新聞局進行「生活式交通安全宣導」專案報告，強調市府跳脫傳統宣導模式，深入市場、公園、醫療院所、捷運站，甚至宮廟等生活場域，透過短影音、社群貼文、有線電視、Podcast等多元管道，將交通安全觀念自然融入民眾日常，深化停讓文化與用路安全意識。

新聞局長李利貞表示，生活式交安宣導的核心精神，是讓交通安全成為市民生活的一部分，未來將持續跨局處合作、滾動調整宣導策略，讓正確用路觀念在日常生活中潛移默化，落實「友善新北，從停讓開始」。

侯友宜表示，交通安全必須同步從工程、監理、執法及宣導四大面向推動，除肯定宣導小組的創新作法外，也要求持續強化分眾宣導策略，針對高齡者、青少年、機車騎士與微電車等高風險族群。

新北市近年持續加強行人、高齡者及機車族群宣導，根據最新統計，今年8月新北市每十萬人死亡數已較去年同期下降，顯示生活式宣導模式逐步展現成效。

道安顧問陳艾懃指出，目前看到的靜態文宣品、海報內容，比較沒有「行為指引」作用，感覺比較像標語，未來在宣導上，能夠強化怎麼遵循交通安全方面著手。

本次道安會報也選出金山、石碇、坪林、萬里、石門、貢寮、雙溪、平溪與烏來9行政區事故分析比較，死傷事故增幅最高為雙溪、烏來與金山，集中在台2線、台9線、台2丙等省道路段，將透過分析路段及事故族群加強標誌標線與工程防制改善。

侯友宜提醒，年底聚餐、尾牙活動頻繁，務必避免酒後駕車，並指示警察局加強深夜時段及高風險路段酒測勤務與巡邏密度，提高見警率。交通局也呼籲，飲酒後應選擇代駕、接駁或大眾運輸，切勿心存僥倖，才能平安返家、安心過節。