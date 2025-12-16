快訊

大漢溪濕地芒花盛開 冬候鳥齊聚展現季節限定生態景

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
大漢溪濕地除芒花外，另可看到花嘴鴨等冬候鳥。圖／新北市高灘處提供
大漢溪濕地除芒花外，另可看到花嘴鴨等冬候鳥。圖／新北市高灘處提供

年末將近，氣溫逐漸轉涼，新北市大漢溪沿岸迎來冬季限定景色。清晨空氣清冷、傍晚風勢漸強，河畔、池邊與草生地可見成片白色芒花隨風搖曳，如白浪掠過河谷，為河濱步道增添濃濃冬意，也成為季節轉換的重要風景。

一般所稱的芒花，多指禾本科秋季開花植物，如甜根子草、蘆葦及芒草等，至12月仍可見花穗飄揚。芒花過去在農村生活中相當常見，花穗曾被綁作掃帚，甜根子草也是不少長輩童年時期的野外零嘴，承載著濃厚的田野記憶。

新北市高灘處長黃裕斌表示，大漢溪河濱的季節焦點已轉向冬日濕地景觀。隨著水位、溼度與氣溫變化，河岸植群逐漸轉為枯黃色調，清晨時分常見薄霧籠罩水域，夜間低溫也讓草葉結上細小露珠，使整片濕地呈現靜謐柔和的冬季光影。

經常在附近慢跑的朱先生分享，大漢溪沿線不少低灘地都有長芒花，民眾不必特地上山，就能在河濱欣賞芒花美景；此外，新海濕地一帶還能看見蒼鷺、花嘴鴨等冬候鳥，以及小白鷺、夜鷺、紅冠水雞、白腹秧雞等常見鳥類，在濕地水岸及淺水區覓食、停棲，成為冬季重要的生態亮點。

黃裕斌指出，大漢溪人工濕地分布於板橋、土城、樹林等區域，周邊自行車道視野開闊、動線友善，無論單車踏青、親子散步或自然觀察都相當適合。12月氣候涼爽、陽光柔和，正是欣賞芒花季尾聲與初冬濕地風貌的最佳時機；也提醒民眾，冬日清晨步道較為濕滑，賞景時務必留意腳步，共同維護生態環境。

高灘處也推薦民眾前往位於華江橋下的「大漢溪濕地生態廊道導覽中心」，透過預約導覽服務，深入了解人工濕地的生態故事與保育意義，讓大小朋友在賞鳥、遊憩之餘，也能認識濕地在防洪、生態與環境教育上的多重功能。

冬日濕地景觀不少鳥類駐足 呈現靜謐柔和的冬季光影。圖／新北市高灘處提供
冬日濕地景觀不少鳥類駐足 呈現靜謐柔和的冬季光影。圖／新北市高灘處提供
大漢溪沿岸不少白色芒花隨風擺動。圖／新北市高灘處提供
大漢溪沿岸不少白色芒花隨風擺動。圖／新北市高灘處提供
位於大漢溪濕地旁多有芒花，為禾本科秋季開花的植物。圖／新北市高灘處提供
位於大漢溪濕地旁多有芒花，為禾本科秋季開花的植物。圖／新北市高灘處提供
大漢溪沿線河岸不少私密景點長有芒花 賞芒花不必至山上。圖／新北市高灘處提供
大漢溪沿線河岸不少私密景點長有芒花 賞芒花不必至山上。圖／新北市高灘處提供

人工濕地

