臺北山林「森」活圈再進化！ 防災、生態、景觀三箭齊發

為因應氣候變遷挑戰，臺北市政府加速推動「2050淨零排放」與「智慧城市」雙軸轉型，大地工程處近年來以安全防災、生態永續、環境營造為核心價值，於首都山林「森」活圈積極應用科技進行防災，推動生態永續經營，以及活化環境營造休閒遊憩場域，三箭齊發，吸引市民朋友走入山林，感受臺北山林之美。

防災重於救災，讓市民安居樂業，是臺北市政府的首要目標，大地工程處為落實防災教育宣導，委託專業技師走訪坡地社區及學校宣導坡地防災知識，針對土石流、老舊聚落及列管邊坡保全住戶進行逐戶拜訪，教導民眾防災及避難措施，並應用科技手段導入AI人工智能輔助審查水土保持計畫，大幅提升行政效率與精準度，強化本市水土保持管理及確保山坡地安全性。

臺北市三面環山，坡地面積約佔全市面積55%，為落實永續發展總願景－「宜居永續臺北城」的實踐，對應接軌聯合國永續發展目標。臺北市政府今年1月22日施行「臺北市淨零排放管理自治條例」後，再於5月8日公告「臺北市碳匯經營增量辦法」，是地方政府首度將碳匯增量策略落入法規，透過森林經營、新植林木、以自然解方保育濕地、透過宣導及媒合增進農地碳匯，以及推廣木製產品使用及再利用等5大增匯策略，近年來大地處已完成33公頃林相更新，未來將持續與全民攜手合作，讓臺北市成為生態永續共融的宜居城市。

臺北市亦致力提升山區休憩遊憩品質，近年來在山區的營造成果多元化，涵蓋了許多近郊知名景點，如白石湖吊橋重生啟用、磺溪水岸環境華麗變身、圓山風景區「森林方舟」觀景平臺、指南風景區櫻花林、猴崁古道「草山觀瀑吊橋」等。

大地工程處表示，未來將持續以「山水共生」為核心，結合科技、環保、文化與美學，推動更多有溫度的公共工程，讓臺北不只是一座現代都市，更是一座山水和諧、永續宜居的幸福城市。