騎樓設攤 北市研議管理機制

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
台北市是首善之都，議員吳世正認為，商圈騎樓管理應該要有進步。圖／聯合報系資料照片
北市騎樓擺放商家物品，引發行人友善、商圈發展如何平衡爭議。騎樓有法定、私設騎樓等不同樣態，員警執法力道不同，地方質疑「一市多制」盼訂標準。市長蔣萬安表示，有指示副市長張溫德跨局處討論；商業處說初步朝商圈共識來處理，搭配管理機制。

蔣萬安昨赴議會備詢，議員吳世正表示，北市是首善之都，商圈騎樓管理要有進步，騎樓是台灣建築特色，外國遊客看迪化、後站商圈都覺得這是「騎樓風景」，還有韓國人稱許「這是台灣感性」。

吳世正接獲陳情，有店家抱怨，許多檢舉魔人為檢舉騎樓擺物品，「直接站在騎樓，整天盯著看，東西放出來就打電話取締」，警員執法辛苦，店家也苦不堪言。

「有條件開放，並非不可行。」吳世正認為，大法官解釋第564號，只要保障足夠淨空通道、設攤行為即可與公共利益並存，就看市長態度。

蔣萬安表示，張溫德擔任該議題召集人，會參考高雄做法，研議訂定管理機制，上月26日有開會；商業處長高振源說，地方意見多元，有人贊成可擺物品、有人反對，將整合所有意見。

「要管理、不要有模糊空間。」後站商圈周邊的大同區建泰里長陳鵬程主張，針對不同區域彈性管理；公館商圈附近的水源里長林全義也認同，如果能有共識、管理制度，商家可適度擺商品，也兼顧行人需求。

明湖里長謝明均認為，店家占用騎樓空間，須顧及學童通行安全，支持訂定管理規範。

