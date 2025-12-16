聽新聞
0:00 / 0:00

林口A3計畫道路 拚明年上半年通車

聯合報／ 記者張策／新北報導
新北市政府推動「林口區A3計畫道路新闢工程」，新北市長侯友宜（右）與中央相關單位昨共同視察工程。記者張策／攝影
新北市政府推動「林口區A3計畫道路新闢工程」，新北市長侯友宜（右）與中央相關單位昨共同視察工程。記者張策／攝影

林口新建案多，是新北人口增長最快行政區之一，近期破13.8萬人，交通壓力也升高。中央與地方攜手推林口區A3計畫道路新闢工程，進度達8成，拚明年上半年通車，屆時可縮短林口與八里間行車時間約6分鐘，紓解中湖路、後湖路及中華路等車流壓力。

國土署指出，A3計畫道路總經費12.51億元，中央補助5.8億元，新闢道路全長約2130公尺、寬度18公尺，規畫雙向四車道，兩側設置寬約2.2公尺人行道。道路往北銜接台64線、台61線、台15線、淡江大橋及台北港特定區，往南可串聯國道1號、機場捷運、林口工業區及AI+智慧園區，有助強化林口對外交通動線。

此外，林口、八里間另一項重要交通建設「105市道改善工程」，預計投入43億元，在明年1月發包。

地方評估在文化北路仁愛路口興建高架道路，銜接五楊高架可能性，高公局、新北交通局及立委洪孟楷日前交流意見，該工程面臨諸多挑戰，包括文化北路爬升至五楊高架有13.6公尺高度差，若匝道橫越高速公路及機場捷運，受限空間不足難以落墩。新北交通局說，將委託顧問公司做先期研究，預計明年6月初評結果出爐。

林口文化北路銜接五楊高架一案，地方反應兩極，不少人憂銜接後讓五楊高架與平面道路「一起塞」。台北市交通安全促進會理事長陳學台說，是否適合銜接，須先釐清實際交通需求量，及銜接後對主線、高架與地方道路的影響。

新北市政府推動「林口區A3計畫道路新闢工程」，由內政部國土管理署代辦施工。記者張策／攝影
新北市政府推動「林口區A3計畫道路新闢工程」，由內政部國土管理署代辦施工。記者張策／攝影

林口 新北 八里 五楊高架

延伸閱讀

林口文化北路銜接五楊高架案 學者提醒須審慎評估

林口塞車壓力升溫 文化北路接五楊高架展開可行性評估

林口A3計畫道路進度8成 明年通車、林口八里省6分鐘

吸毒開車載通緝犯林口趴趴走 拒檢逃入死巷遭逮狼狽遭逮畫面曝

相關新聞

韓人眼中「台灣感性」騎樓爭議多 蔣萬安研議管理機制

台北市騎樓能不能擺放商家物品，引發行人友善、與商圈發展如何平衡爭議，由於騎樓有法定騎樓、私設騎樓等不同樣態，員警執法也不...

騎樓設攤 北市研議管理機制

北市騎樓擺放商家物品，引發行人友善、商圈發展如何平衡爭議。騎樓有法定、私設騎樓等不同樣態，員警執法力道不同，地方質疑「一...

林口A3計畫道路 拚明年上半年通車

林口新建案多，是新北人口增長最快行政區之一，近期破13.8萬人，交通壓力也升高。中央與地方攜手推林口區A3計畫道路新闢工...

北市騎樓「一市多制」？ 地方里長盼因地制宜跨局處管理機制

騎樓能不能擺放店家商品，行人通行權益與商業發展如何平衡？位於商圈周邊的里長認為，應依照地方需求，如商圈需要活絡商業活動，...

機車停車場禁大型重機惹議 新北：路外停車場依個案有不同

新北市板橋府中商圈周邊捷運轉乘停車場近日張貼禁止大型重型機車停放公告，引發大型重型機車騎士不滿，質疑並無法源。新北市議員...

林口文化北路銜接五楊高架案 學者提醒須審慎評估

針對林口文化北路研議銜接國道1號五楊高架，新北市已啟動先期研究，學者提醒，地方道路是否適合導入高架快速道路，關鍵仍在交通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。