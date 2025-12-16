林口A3計畫道路 拚明年上半年通車

林口新建案多，是新北人口增長最快行政區之一，近期破13.8萬人，交通壓力也升高。中央與地方攜手推林口區A3計畫道路新闢工程，進度達8成，拚明年上半年通車，屆時可縮短林口與八里間行車時間約6分鐘，紓解中湖路、後湖路及中華路等車流壓力。

國土署指出，A3計畫道路總經費12.51億元，中央補助5.8億元，新闢道路全長約2130公尺、寬度18公尺，規畫雙向四車道，兩側設置寬約2.2公尺人行道。道路往北銜接台64線、台61線、台15線、淡江大橋及台北港特定區，往南可串聯國道1號、機場捷運、林口工業區及AI+智慧園區，有助強化林口對外交通動線。

此外，林口、八里間另一項重要交通建設「105市道改善工程」，預計投入43億元，在明年1月發包。

地方評估在文化北路仁愛路口興建高架道路，銜接五楊高架可能性，高公局、新北交通局及立委洪孟楷日前交流意見，該工程面臨諸多挑戰，包括文化北路爬升至五楊高架有13.6公尺高度差，若匝道橫越高速公路及機場捷運，受限空間不足難以落墩。新北交通局說，將委託顧問公司做先期研究，預計明年6月初評結果出爐。

林口文化北路銜接五楊高架一案，地方反應兩極，不少人憂銜接後讓五楊高架與平面道路「一起塞」。台北市交通安全促進會理事長陳學台說，是否適合銜接，須先釐清實際交通需求量，及銜接後對主線、高架與地方道路的影響。