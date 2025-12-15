賞櫻找不到停車位 汐止文化里爭取康誥坑溪旁增機車格

快訊

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
地方希望規劃更多機車格，讓賞櫻或是各項活動都能交通更方便。 圖／觀天下有線電視提供
地方希望規劃更多機車格，讓賞櫻或是各項活動都能交通更方便。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區文化里櫻花季，每年都吸引好多賞花人潮，不過周邊的機車停車位不夠，騎機車賞櫻找不到停車位很不方便，所以，今(15)日新北市議員白珮茹就召集相關單位人員現場會勘，希望在康誥坑溪旁找適合地點設置機車停車格。

文化里長余寶聰說，因為櫻花季很多人來，不管是走路，或是騎摩托車的更多，現在開車停車比較沒問題，因為在左前方有兩個大的停車場，但是機車停車位卻明顯不夠，所以請白議員協助會勘，在康誥坑溪旁，靠近新台五路後面有兩塊小的國有地，希望能夠規劃機車停車格，因為很明顯，來賞櫻的機車格真的是不夠。

新北市議員白珮茹表示，今天主要來文化里看看分析這邊的停車問題，因為每一年的櫻花季，都會有很多遊客來賞櫻，地方的意見就希望說，可以找公有地增設停車格，讓外地遊客或在地的鄉親來賞櫻花的時候，能夠多一個地方可以停車，至少摩托車有地方停，今天辦理會勘，包括地政局、國產署還有各單位，包括公路局，還有交通局，希望找附近有適合的國有地能夠釋出，讓大家來賞櫻的時候，有更多的地方可以停車。

白珮茹指出，會勘討論初步的結果，因為目前的地還是不足，所以要闢建可能會有困難，還會再請各單位在就圖資上面能夠來協助，希望說透過規劃更多機車格，讓每一年不管是賞櫻或是辦各項的活動，大家來這邊可以交通更方便。

