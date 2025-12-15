日本福島縣訪汐止區金龍國小 雙方國際教育交流熱絡

推動國際教育交流，汐止區金龍國小迎來自日本福島縣的友好訪問團，展開一場深度而多元的國際教育交流，這次行程來訪的，包括七十七銀行研究員齋藤信也、猪苗代町商工觀光係主查小檜山雄太、磐梯町商工觀光係主查鈴木雄一郎、北塩原村觀光課主事天野獎士，以及台灣師範大學運動休閒林伯修所長，一行人到了金龍國小進行教育觀摩，雙方交流溫馨熱絡。

訪問團一抵達金龍國小，校長呂金榮以及家長會長、率領主任團隊與教師代表，在川堂迎接，展現金龍國小的熱情，在大合照之後，一行人前往國際文教中心，進行簡報與交流，金龍國小還特別準備紀念品、學生創作與汐止百年紅龜粿，讓遠道而來的貴賓，感受到台灣的溫暖與熱情。

在簡報內容，呈現金龍國小的辦學理念，也完整介紹學校在多元社團與特色課程上的成果，包括：多元亮眼的社團體系，像是田徑隊、棒球隊、童軍團、直笛團等等，涵蓋運動、音樂、舞蹈、科技與服務五大類，充分展現金龍國小支持孩子多元發展的教育精神；還有深耕 STEAM 教育：整合科學、科技、工程、藝術與數學，以跨領域課程、創客教室及專題學習推動創新教育，並榮獲「數位學習績優學校」殊榮。

接續安排的創客體驗活動，在老師的帶領下，日本訪問團，親手操作學生常用的創客材料與數位工具，完成的作品，還能帶回去做紀念，透過簡報及創客體驗，讓雙方對彼此的教育理念、社團運作、學生學習特色都有深入討論。

金龍國小校長呂金榮表示，本次交流不僅深化台日友誼，更為雙方未來締結姐妹校奠定良好基礎。學校正積極規劃於明年四月份前往福島進行回訪，期盼透過實際互訪，推動學生文化交流、課程合作與教師專業成長，使國際教育成為孩子成長路上最珍貴的養分。