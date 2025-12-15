關懷獨老新模式 金山區公所攜手國小學童送暖

以往對獨居長者的關懷，大多由區公所、衛生所與志工一同前往，近來金山區公所開啟關懷獨老新模式，邀請金山區內的國小學童一起踏入社區關懷獨居長輩，讓獨老擁有公部門專業的評估與服務之餘，還有學童給予情感上的陪伴與互動，讓獨居長輩溫暖滿滿、笑容滿面。

金山區長劉昌松說，首次新模式的關懷行程，帶領金美國小的兩名學生，走訪永興里一位獨老家中，在與長輩關懷的過程中，學童在一旁陪伴長輩，並且共同瞭解長輩的身體狀況與生活所需，讓長輩得到像是孫輩一樣的關懷，長輩相當開心。

雖然在關懷中孩子們一直帶著靦腆的笑容在一旁陪伴，不過獨居長輩依舊獲得很大的力量，鼓勵孩子們要好好學習，出社會從事自己興趣的工作。

金山區長劉昌松表示，新的關懷模式，為關懷獨老的行程增添了更多的溫暖。也相當感謝孩子們發揮柔性的力量，讓獨老獲得不一樣的溫暖感受，並且頒發感謝狀，鼓勵孩子們在行有餘力時可以多多的社區關懷，學習教室裡學習不到的尊長、助人與服務，以及獲得深刻而珍貴的生命教育體驗。