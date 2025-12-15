快訊

雙溪區牡丹國小明年迎創校80周年 盛大校慶邀校友回娘家

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
牡丹國小將迎來80周年校慶，邀請校友回娘家見證學校發展。 圖／觀天下有線電視提供
牡丹國小將迎來80周年校慶，邀請校友回娘家見證學校發展。 圖／觀天下有線電視提供

新北市雙溪區牡丹國小將於明(115)年迎來創校80周年的重要里程碑，校方訂於115年5月9日舉行盛大的80周年校慶活動。牡丹國小校長王志龍誠摯邀請歷屆校友重返母校「回娘家」，一同見證學校發展成果，共享屬於牡丹國小的榮耀時刻。

牡丹國小校長王志龍表示，牡丹國小深耕地方教育八十載，培育無數優秀人才，校慶不僅是回顧歷史，更是凝聚校友情感的重要時刻。此次校慶活動內容豐富多元，將陸續推出多項慶祝活動，包括學校引以為傲的音樂會演出，展現孩子們的學習成果與藝術素養。

此外，校方也規劃「校友回娘家辦桌」活動，邀請不同世代校友齊聚一堂，分享求學回憶、交流情誼，重溫昔日校園時光。同時，校內也將舉辦畫展，展出師生與校友的藝術創作，呈現牡丹國小多元且深厚的文化底蘊。

牡丹國小誠摯邀請歷屆校友與地方鄉親於5月9日共襄盛舉，回到熟悉的校園，攜手見證80周年校慶的感動時刻，為母校獻上最真摯的祝福。

