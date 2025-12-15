雙溪區三貂里冬至慶團圓 銀幼同樂搓湯圓共創回憶

為迎接冬至佳節，新北市雙溪區三貂里今(15)日於牡丹國小舉辦「冬至慶團圓」活動，由里長邀請里民到牡丹國小與師生們一起搓湯圓，透過「大手牽小手」的方式，一同體驗傳統搓湯圓的樂趣，現場洋溢著濃濃的節慶與溫馨氛圍。

活動中，雙溪區長劉盈良與牡丹國小校長王志龍也與長者和孩童們分組，一同進行紅色和白色湯圓的搓揉製作，這也象徵著團圓與祝福。除了傳統圓形湯圓外，里民們更發揮創意，製作各式造型湯圓，展現巧思與童趣，讓活動增添許多歡笑聲。

雙溪區長劉盈良表示，冬至是重要的傳統節氣，透過社區活動不僅能傳承文化，也能促進世代交流，讓長輩與孩子共享溫暖時光。

牡丹國小校長王志龍也指出，學校很榮幸成為社區交流的平台，讓孩子在實作中認識傳統節慶意義，留下珍貴回憶。

三貂里長楊秋燕表示，希望藉由此次活動凝聚社區情感，讓里民在寒冬中感受團圓與關懷。活動在大家一同品嚐親手製作的湯圓中圓滿落幕，為冬至增添滿滿人情味。