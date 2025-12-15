快訊

卓揆不副署…賴總統批示：立院版財劃法破壞財政永續 排擠重要施政

川普緊急關稅漏洞大！台僅23%商品遭課稅 美主要貿易夥伴中最低

檢察官論告涉圖利、收賄 柯文哲庭畢吐了「這幾句話」離去

雙溪區三貂里冬至慶團圓 銀幼同樂搓湯圓共創回憶

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
社區與學子共同搓湯圓，凝聚社區情感，也讓孩子在實作中認識傳統節慶意義。 圖／觀天下有線電視提供
社區與學子共同搓湯圓，凝聚社區情感，也讓孩子在實作中認識傳統節慶意義。 圖／觀天下有線電視提供

為迎接冬至佳節，新北市雙溪區三貂里今(15)日於牡丹國小舉辦「冬至慶團圓」活動，由里長邀請里民到牡丹國小與師生們一起搓湯圓，透過「大手牽小手」的方式，一同體驗傳統搓湯圓的樂趣，現場洋溢著濃濃的節慶與溫馨氛圍。

活動中，雙溪區長劉盈良與牡丹國小校長王志龍也與長者和孩童們分組，一同進行紅色和白色湯圓的搓揉製作，這也象徵著團圓與祝福。除了傳統圓形湯圓外，里民們更發揮創意，製作各式造型湯圓，展現巧思與童趣，讓活動增添許多歡笑聲。

雙溪區長劉盈良表示，冬至是重要的傳統節氣，透過社區活動不僅能傳承文化，也能促進世代交流，讓長輩與孩子共享溫暖時光。

牡丹國小校長王志龍也指出，學校很榮幸成為社區交流的平台，讓孩子在實作中認識傳統節慶意義，留下珍貴回憶。

三貂里長楊秋燕表示，希望藉由此次活動凝聚社區情感，讓里民在寒冬中感受團圓與關懷。活動在大家一同品嚐親手製作的湯圓中圓滿落幕，為冬至增添滿滿人情味。

湯圓 冬至 雙溪區

延伸閱讀

冬至吃湯圓 北市驗20件湯圓及配料皆合格

冬至禁忌7大事項必看！ 做錯隨時全年走衰運 吃湯圓「要雙數」

21日冬至禁忌多！不能愛愛、 湯圓要吃雙數、別做這事恐傷陽氣

覺得運氣卡卡？命理師曝年底轉運三招…冬至「天赦日」別錯過

相關新聞

韓人眼中「台灣感性」騎樓爭議多 蔣萬安研議管理機制

台北市騎樓能不能擺放商家物品，引發行人友善、與商圈發展如何平衡爭議，由於騎樓有法定騎樓、私設騎樓等不同樣態，員警執法也不...

北市騎樓「一市多制」？ 地方里長盼因地制宜跨局處管理機制

騎樓能不能擺放店家商品，行人通行權益與商業發展如何平衡？位於商圈周邊的里長認為，應依照地方需求，如商圈需要活絡商業活動，...

機車停車場禁大型重機惹議 新北：路外停車場依個案有不同

新北市板橋府中商圈周邊捷運轉乘停車場近日張貼禁止大型重型機車停放公告，引發大型重型機車騎士不滿，質疑並無法源。新北市議員...

林口文化北路銜接五楊高架案 學者提醒須審慎評估

針對林口文化北路研議銜接國道1號五楊高架，新北市已啟動先期研究，學者提醒，地方道路是否適合導入高架快速道路，關鍵仍在交通...

鐵道串連移民與聚落 北市文化小旅行發掘不一樣的信義、中正區

台北市文化小旅行體驗工作坊今天走讀中正、信義區，兩者的關聯竟是與鐵軌串接，文化局介紹，兩者為移民與聚落的歷史文本，到了近...

林口塞車壓力升溫 文化北路接五楊高架展開可行性評估

新北市林口地區發展迅速，聯外交通壅塞問題日益受到關注。針對地方建議在文化北路興建高架道路、銜接國道1號五楊高架段的構想，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。