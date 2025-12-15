北市騎樓「一市多制」？ 地方里長盼因地制宜跨局處管理機制

騎樓能不能擺放店家商品，行人通行權益與商業發展如何平衡？位於商圈周邊的里長認為，應依照地方需求，如商圈需要活絡商業活動，應該要適度彈性，並且由市府訂定統一規範；不過位於非商圈的里長則認為，應該還是要回歸行人通行友善。

位於後站商圈周邊的大同區建泰里長陳鵬程認為，騎樓應要針對不同區域彈性管理，以商業活絡地區為例，基於商業延展性應要有統一規範，「要管理、不要有模糊空間」，否則一個騎樓太多單位管，導致警察只是執行者，會很困擾，先前商圈就有民眾瘋狂檢舉，商家盼能有適度空間擺出物品、也能兼顧行人通行權益，如留設1.5米人行空間，也讓店家可以適度擺放商品。

「後火車站商圈要有氛圍感！」陳說，尤其後站等商圈還是要有氛圍感，如傳統市場若都要攤商求退到店面裡面，就少了傳統市場的味道，他先前也問過店家，也都認為要擺一點東西出來，消費者才會想往裡面走，商圈還是需要一點特色，地方也不希望商圈冷清清，不吸引人來逛。

公館商圈附近的水源里長林全義也認同，應該要取得平衡，對商家來說，當然希望商品可以放置顯眼一點，如果商品都放在室內，行人很快就走過去，不會吸引人停留，尤其以公館商圈為例，店面租金真的不便宜，現在生意又愈來愈難做，如果能有共識、一套管理制度，讓商家可以適度將商品擺放出來，也兼顧行人安全通行。

不過明湖里長謝明均認為，店家占用騎樓空間，還是得顧及學童通行安全，不過有些騎樓的使用執照為私地，導致騎樓被擺設店家電器、花盆等，無法可管，先前找環保局也沒有法令可以規範，還是希望可以還給行人、學生安全的通行空間，支持政府訂定一套統一管理規範。