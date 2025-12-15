韓人眼中「台灣感性」騎樓爭議多 蔣萬安研議管理機制

台北市騎樓能不能擺放商家物品，引發行人友善、與商圈發展如何平衡爭議，由於騎樓有法定騎樓、私設騎樓等不同樣態，員警執法也不同，地方質疑「一市多制」盼訂定標準，市長蔣萬安表示，已請副市長張溫德跨局處討論，初步朝商圈共識，訂定騎樓使用標準。

蔣萬安今天赴議會總質詢，北市議員吳世正表示，台北市身為首善之都，商圈騎樓的管理應該要有所進步，尤其騎樓是台灣、華南一帶的建築特色，外國遊客看迪化、後站商圈等都覺得這是「騎樓風景」、甚至還有韓國人覺得這是「台灣感性」。

吳世正也接獲許多陳情，有店家抱怨，有許多檢舉魔人為了檢舉騎樓擺物品，「會直接站在騎樓下，整天盯個看，東西放出來，就打電話取締」，不僅派出所執法辛苦、店家也苦不堪言。

「有條件開放，並非不可行。」吳世正認為，大法官解釋第564號，只要保障足夠淨空通道、設攤行為即可與公共利益並存，也為騎樓有條件開放提供明確法理基礎，就看市長蔣萬安要不要做，甚至可以將騎樓華為商業文化的一部分，而不是拚命開單。

台北市長蔣萬安表示，針對騎樓能不能有條件開放店家擺放物品，會統整相關局處，已經指示副市長張溫德擔任召集人，也會參考高雄做法，研議訂定管理機制，市府已經於上月26日召開會議。