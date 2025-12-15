文化小旅行一百點到位 北市議員嘆：當地人都不認識

台北市文化局推出的文化小旅行，今年也邁入一百點，局長蔡詩萍透露未來暫時不再增加，會深化活動更扎根。北市議員陳怡君認為，首要做的事維護周遭環境及更新硬體設備，更呼籲將景點委由區公所等處，定期巡邏回報狀況。

「之前認為台北比起其他縣市沉寂了許久，現在有了文化小旅行工作坊用實際體驗、不同觀看角度，讓我重新愛上台北。」參與八場工作坊的梅文分享，自己原本是基隆人，在上大學後搬來台北，當初對於台北市有著許多夢想，但漸漸的又與當初所想的不同。

梅文說，有機會參加工作坊是透過Instagram，「不像是一般觀光宣傳片，是有種慢電影的感覺。」被打動了之後立即報名。她更直喊，很希望能在之後開設親子場次，可以放慢步調好好欣賞台北市的進步和變化。

然而，陳怡君表示，實際走訪文化小旅行的景點，周遭的告示相當不清楚，即便循著網路到了景點，也會不知道從何走起，當然還包含了環境維護、古蹟立牌等早已斑駁不堪，無法看清介紹內容，「認同暫時不要再增加景點，現在看來是為了兌現蔣萬安的承諾，趕緊把100條路線生出來。」

陳怡君建議，這些景點都落在北市12行政區，那應該要由區公所或里幹事等認養，每天巡邏一下，若有狀況要趕快回報修繕，又或是讓里內的民眾們知道、認識景點，「有些點根本連當地人都不知道，建議要利用台北通等APP去結合打卡活動，就拿到小禮物作為誘因。」