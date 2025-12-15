快訊

新發現！馬太鞍洪災淤泥變「黑金」 泥砂研究分析出爐

翁山蘇姬被拘禁音訊全無 子：就我所知…母親可能已經死了

「不滿就提倒閣」 卓榮泰嗆國會毀憲亂政：若被倒閣將成畢生民主勳章

文化小旅行一百點到位 北市議員嘆：當地人都不認識

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
陳怡君指出，除了牌面之外，整個環境也不夠清楚明確指出景點位置。圖／台北市議員陳怡君服務處提供
陳怡君指出，除了牌面之外，整個環境也不夠清楚明確指出景點位置。圖／台北市議員陳怡君服務處提供

北市文化局推出的文化小旅行，今年也邁入一百點，局長蔡詩萍透露未來暫時不再增加，會深化活動更扎根。北市議員陳怡君認為，首要做的事維護周遭環境及更新硬體設備，更呼籲將景點委由區公所等處，定期巡邏回報狀況。

「之前認為台北比起其他縣市沉寂了許久，現在有了文化小旅行工作坊用實際體驗、不同觀看角度，讓我重新愛上台北。」參與八場工作坊的梅文分享，自己原本是基隆人，在上大學後搬來台北，當初對於台北市有著許多夢想，但漸漸的又與當初所想的不同。

梅文說，有機會參加工作坊是透過Instagram，「不像是一般觀光宣傳片，是有種慢電影的感覺。」被打動了之後立即報名。她更直喊，很希望能在之後開設親子場次，可以放慢步調好好欣賞台北市的進步和變化。

然而，陳怡君表示，實際走訪文化小旅行的景點，周遭的告示相當不清楚，即便循著網路到了景點，也會不知道從何走起，當然還包含了環境維護、古蹟立牌等早已斑駁不堪，無法看清介紹內容，「認同暫時不要再增加景點，現在看來是為了兌現蔣萬安的承諾，趕緊把100條路線生出來。」

陳怡君建議，這些景點都落在北市12行政區，那應該要由區公所或里幹事等認養，每天巡邏一下，若有狀況要趕快回報修繕，又或是讓里內的民眾們知道、認識景點，「有些點根本連當地人都不知道，建議要利用台北通等APP去結合打卡活動，就拿到小禮物作為誘因。」

陳怡君說，蔣萬安自己當初提出的政見，現在蔣下班後就要自己親自來走走，不用將所有宣傳都外包給網紅。

牌面斑駁不勘，很難看清楚介紹內容。圖／台北市議員陳怡君服務處提供
牌面斑駁不勘，很難看清楚介紹內容。圖／台北市議員陳怡君服務處提供
參與工作坊8次的梅文。記者邱書昱／攝影
參與工作坊8次的梅文。記者邱書昱／攝影

景點 北市 陳怡君

延伸閱讀

財劃法不副署卓榮泰稱憲政守門人 蔣萬安反應曝1句話回應

台灣首場「虛擬三鐵賽」台北教育大學舉行 蔣萬安市長領軍開賽

穿上白袍做實驗 蔣萬安盼帶二寶、三寶參加科學營隊

影／簡舒培批別當「龜孫子」 蔣萬安回譏：這三個字留給議員

相關新聞

林口塞車壓力升溫 文化北路接五楊高架展開可行性評估

新北市林口地區發展迅速，聯外交通壅塞問題日益受到關注。針對地方建議在文化北路興建高架道路、銜接國道1號五楊高架段的構想，...

北市騎樓「一市多制」？ 地方里長盼因地制宜跨局處管理機制

騎樓能不能擺放店家商品，行人通行權益與商業發展如何平衡？位於商圈周邊的里長認為，應依照地方需求，如商圈需要活絡商業活動，...

韓人眼中「台灣感性」騎樓爭議多 蔣萬安研議管理機制

台北市騎樓能不能擺放商家物品，引發行人友善、與商圈發展如何平衡爭議，由於騎樓有法定騎樓、私設騎樓等不同樣態，員警執法也不...

機車停車場禁大型重機惹議 新北：路外停車場依個案有不同

新北市板橋府中商圈周邊捷運轉乘停車場近日張貼禁止大型重型機車停放公告，引發大型重型機車騎士不滿，質疑並無法源。新北市議員...

林口文化北路銜接五楊高架案 學者提醒須審慎評估

針對林口文化北路研議銜接國道1號五楊高架，新北市已啟動先期研究，學者提醒，地方道路是否適合導入高架快速道路，關鍵仍在交通...

鐵道串連移民與聚落 北市文化小旅行發掘不一樣的信義、中正區

台北市文化小旅行體驗工作坊今天走讀中正、信義區，兩者的關聯竟是與鐵軌串接，文化局介紹，兩者為移民與聚落的歷史文本，到了近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。