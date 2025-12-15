機車停車場禁大型重機惹議 新北：路外停車場依個案有不同

新北市板橋府中商圈周邊捷運轉乘停車場近日張貼禁止大型重型機車停放公告，引發大型重型機車騎士不滿，質疑並無法源。新北市議員黃淑君表示，該公告內容與現行法規及交通局對大型重型機車停放相關規範有落差，要求交通局出面說明，並全面檢視相關標示是否適法、妥適。

新北市交通局鍾鳴時指出，新北目前正在板橋等地區試辦「路邊」車格可停放大型重機，但「路外」停車場可能會因為車道寬度、彎度等設計不同，要個別考量，會持續檢討。至於路邊車格是否開放全市試辦停大型重機，目前正在搜集最後資料，還要再研議。

黃淑君說，公有路外停車場是否可停放，應以停車場實際分區及設計為準，並非可僅以「一般機車停車場」一語概括禁止，且現有規畫大型重機專用停車格極少，現況不敷使用，新北市交通局應積極檢討。

黃淑君強調，公共停車場屬於市民共同使用的公共設施，管理單位有責任清楚標示停放規則與法源依據，避免因公告不清，導致民眾在不知情情況下遭開罰，進而引發不必要的爭議與民怨。

黃淑君說，已要求交通局盡速檢討現行公告內容，是否符合交通局自身管理規範，並統一、明確標示大型重型機車之停放規定與收費方式；在相關標示尚未釐清前，也應審慎處理開罰情形，以保障市民權益。