林口文化北路銜接五楊高架案 學者提醒須審慎評估

針對林口文化北路研議銜接國道1號五楊高架，新北市已啟動先期研究，學者提醒，地方道路是否適合導入高架快速道路，關鍵仍在交通需求評估與系統功能定位。專家指出，五楊高架原本設計目的在於服務長途運輸，若引入短程地方車流，恐與原本分流功能產生衝突，是否造成回堵或影響主線服務水準，均須透過完整研究檢驗。

新北市交通局近期委託顧問公司進行林口文化北路銜接五楊高架的先期研究，評估路廊可行性、用地條件與交通影響，地方對此反應兩極，有人期待能紓解長期壅塞的林口交通，也有人憂心銜接後反而讓五楊高架與平面道路「一起塞」。

台北市交通安全促進會理事長陳學台表示，目前相關構想仍在評估階段，是否適合銜接高架道路，必須先釐清實際交通需求量，以及銜接後對主線、高架與地方道路的影響。他指出，地方的疑慮並非沒有道理，較常見的擔心並非高架本身塞車，而是匝道一旦回堵，車流可能倒灌回地方道路，影響市區交通，「這些問題都應該納入評估，等數據出來，自然會知道可不可行」。

陳學台也指出，五楊高架本身高度高、結構複雜，若再增設銜接匝道，須一併檢視是否具備足夠腹地空間、工程條件是否允許，現階段在尚未完成可行性研究前，並不適合對方案成敗下定論。

淡江大學運輸管理學系退休教授張勝雄則直言，就概念而言，地方道路銜接五楊高架，與五楊高架當初設立的目的並不一致。他指出，五楊高架的功能在於服務台北至楊梅間的長途運輸旅次，將林口、桃園等短程、地區性交通自國道主線中分離，「高速公路本質就是長程運輸系統，短程交通應由市區道路或市區快速道路承擔」。