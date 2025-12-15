聽新聞
鐵道串連移民與聚落 北市文化小旅行發掘不一樣的信義、中正區
台北市文化小旅行體驗工作坊今天走讀中正、信義區，兩者的關聯竟是與鐵軌串接，文化局介紹，兩者為移民與聚落的歷史文本，到了近年的移工文化的帶入，多元了整個北市。文化小旅行完成了100個景點，未來則是以工作坊深入探訪，更清楚北市各區的不同面向。
這次文化小旅行體驗工作坊是以鐵道去串連信義與中正兩區，並以移民與聚落的歷史，帶出不同時代的勞動遷徙軌跡。並由信義公民會館老師陳奕峰帶領，分享五分埔聚落的形成，最後一站則是由印尼藝術家菲達蒂與跨文化教育者謝珮瑩帶領走入移工日常文化的地標和店家。
菲達蒂與謝珮瑩帶來印尼傳統飲食「塔飯Tumpeng」，他們介紹，以薑黃飯層層堆疊出山尖，象徵印尼對火山的重視與連結，旁邊撲滿沙嗲、牛肉、炸雞等料理，這也是在節慶、外出打拚回家時慶祝的料理，製作通常要2到3小時，也會邀請周遭鄰居一起享用。
文化局長蔡詩萍說，松山車站和台北車站不僅僅是交通節點，乘載著世代移動的情感與記憶，談到文化小旅行目前已累積100個點，工作坊則是更深入了解這幾個行政區的文化歷史，就像是講到紐約、巴黎的概念朦朧，但是對於巴黎人，就會介紹起各區不同之處。
他說，尤其在尋覓100個點時，要在熱鬧、不熱鬧中取得一個微妙平衡點，未來就是維持這100個點，並深入繼續改善硬體、周遭環境加強及清楚指標與介紹，尤其是外文部分會以亞洲周邊的觀光客來優化。
文化局介紹，目前已完成九個區域的文化小旅行工作坊，在明年會以松山、大安、北投區，而工作坊都會在每場尾聲後，邀請參與民眾以手繪方式記錄下最印象深刻的內容，並且刻成活動印章，民眾只要到官網登記即可報名。
同時，文化局也將在12月將文化百點集結成冊，預計在明年上旬發表，帶領民眾探索文化點、日常搭配的都市生活療癒。
