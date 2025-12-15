快訊

林口塞車壓力升溫 文化北路接五楊高架展開可行性評估

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市政府推動「林口區A3計畫道路新闢工程」，由內政部國土管理署代辦施工。新北市長侯友宜（右）今與中央相關單位共同視察工程。記者張策／攝影
新北林口地區發展迅速，聯外交通壅塞問題日益受到關注。針對地方建議在文化北路興建高架道路、銜接國道1號五楊高架段的構想，新北市交通局表示，相關工程面臨多項限制，推動難度極高，目前已委託工程顧問公司進行先期研究，預計115年6月提出初步評估結果。

交通局說明，若於文化北路增設匝道銜接五楊高架，須跨越機場捷運高架高程，且匯入點將與既有匝道交會，存在動線衝突問題，文化北路爬升至五楊高架有13.6公尺高度差，若匝道需橫越高速公路及機場捷運，受限空間不足難以落墩，另涉及落墩用地取得等限制，工程可行性有相當挑戰。為審慎評估，市府已依地方發展趨勢、旅次行為分析、用地取得可行性，以及「高速公路增設及改善交流道設置原則」等面向，全面檢討相關方案。

立委洪孟楷表示，文化北路銜接五楊高架的構想仍處於先期研究階段，近期已邀集高公局與新北市交通局共同開會討論，高公局並未對此表達否定立場。他指出，高公局評估五楊高架前後交流道間距相對足夠，加上民眾使用五楊高架的習慣已逐漸建立，林口交流道與五股交流道間本就屬全台交通量名列前茅的路段，在車流持續攀升下，任何有助改善交通的方案，都值得進一步討論。

洪孟楷進一步說，隨著林口工一工業區招商推動，未來至少將有約2萬人進駐，勢必帶來更多通勤與物流需求，因此新北市交通局才會啟動為期半年的先期研究，評估是否存在可行路廊，讓文化北路一帶銜接五楊高架，「不一定非得設在文化北路上」，但若研究結果顯示可行，後續將提報交通部核定。他也強調，該案不僅關乎林口，還需一併納入對側桃園龜山地區的交通需求整體檢視。

新北市議員蔡淑君則指出，地方訴求並非執著於「一定要接五楊高架」，而是希望在林口端末段增加一條對外銜接的外環動線，分散長期累積的交通壓力。她表示，相關構想最早由地方里長提出，重點在於從文化北路往中華路、竹林路等方向，是否有機會銜接另一條外環道路，「外環的選項很多，關鍵在於政府如何評估最合適的方案」。

蔡淑君說，地方多數聲音支持改善交通，只要能對林口交通帶來正面改變，她都樂觀其成。她也提到，市長在總質詢時並未否定相關構想，而是請交通局與新工處等單位進行可行性評估，研議工程方案與銜接位置，「方向對了、對交通有幫助，我都支持，但實際怎麼做，仍須交由專業單位審慎評估後再決定」。

新北市政府推動「林口區A3計畫道路新闢工程」，由內政部國土管理署代辦施工。新北市長侯友宜今與中央相關單位共同視察工程。記者張策／攝影
