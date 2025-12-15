凝聚新北都會客家文化能量 三重、板橋哈客館啟用

新北市府今天同步啟用新北哈客三重館與板橋中山館，新北市長侯友宜今揭牌指出，兩處哈客館分別位於三重明志國中與板橋中山國中內，將客家文化觸角延伸至校園，使客家能量自然融入城市生活中。

新北市有67.2萬客籍人口及55個客屬社團，蘊藏深厚的族群文化基礎。侯友宜說，新北市積極推動「四年五館、八年十館」的新北哈客館政策，以建立遍布城市的客家文化聚點為目標。

近年陸續完成啟用中和、淡水、新店、新莊、板橋及蘆洲等館，希望提供除新北客家文化園區外，更多鄉親交流、語言學習、藝文研習、食農體驗的重要基地，讓都會客家文化更扎根、更生活化。

據新北市客家局統計，既有7座哈客館使用情形非常踴躍，中和及五股館每月平均使用人次均超過2000人，而板橋、新莊館每月平均使用人次亦逾1000人。

客家局長劉冠吟說，今年第8、9館板橋中山及三重館同步啟用後，客家局更預計明年建置啟用土城及鶯歌館，8年內累計完成11館，超越「八年十館」的政見目標。

今天三重館揭牌現場氣氛熱烈，邀請明志國中管樂團、啟文幼兒園，以及三重地區客屬社團、美江及紅瓦民族舞蹈團帶來音樂、舞蹈、客語童謠的精采演出，展現跨世代、跨領域共融的客家文化樣貌；來賓也參與植物槌染體驗，讓手作工藝走入日常，體驗客家美感與傳統精神。

客家局說，三重館強調現代感與靈活性，設有可啟動亮燈的入口招牌、滑動式黑板及多媒體設備，室內以大面玻璃鏡、六角型燈管及可自由組合的幾何桌椅，大幅提升空間利用效率。中山館則以典雅的藍染意象為核心，入口前設有「新北愛學客」主題文化牆，搭配木格柵招牌，室內天花板以藍染布條柔和妝點，佐以大片鏡面與柔和燈光，打造出優雅且現代的共學環境。