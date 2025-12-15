快訊

行政院不副署在即 賴總統：確保憲政體制完整

好萊塢名導與妻子陳屍家中「身上有刀傷」 傳兇手是兒子

醫科之亂／師資荒解剖課找非專業來教 PGY被當廉價勞工

凝聚新北都會客家文化能量 三重、板橋哈客館啟用

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市府今天同步啟用新北哈客三重館與板橋中山館。記者葉德正／攝影
新北市府今天同步啟用新北哈客三重館與板橋中山館。記者葉德正／攝影

新北市府今天同步啟用新北哈客三重館與板橋中山館，新北市長侯友宜今揭牌指出，兩處哈客館分別位於三重明志國中與板橋中山國中內，將客家文化觸角延伸至校園，使客家能量自然融入城市生活中。

新北市有67.2萬客籍人口及55個客屬社團，蘊藏深厚的族群文化基礎。侯友宜說，新北市積極推動「四年五館、八年十館」的新北哈客館政策，以建立遍布城市的客家文化聚點為目標。

近年陸續完成啟用中和、淡水、新店、新莊、板橋及蘆洲等館，希望提供除新北客家文化園區外，更多鄉親交流、語言學習、藝文研習、食農體驗的重要基地，讓都會客家文化更扎根、更生活化。

據新北市客家局統計，既有7座哈客館使用情形非常踴躍，中和及五股館每月平均使用人次均超過2000人，而板橋、新莊館每月平均使用人次亦逾1000人。

客家局長劉冠吟說，今年第8、9館板橋中山及三重館同步啟用後，客家局更預計明年建置啟用土城及鶯歌館，8年內累計完成11館，超越「八年十館」的政見目標。

今天三重館揭牌現場氣氛熱烈，邀請明志國中管樂團、啟文幼兒園，以及三重地區客屬社團、美江及紅瓦民族舞蹈團帶來音樂、舞蹈、客語童謠的精采演出，展現跨世代、跨領域共融的客家文化樣貌；來賓也參與植物槌染體驗，讓手作工藝走入日常，體驗客家美感與傳統精神。

客家局說，三重館強調現代感與靈活性，設有可啟動亮燈的入口招牌、滑動式黑板及多媒體設備，室內以大面玻璃鏡、六角型燈管及可自由組合的幾何桌椅，大幅提升空間利用效率。中山館則以典雅的藍染意象為核心，入口前設有「新北愛學客」主題文化牆，搭配木格柵招牌，室內天花板以藍染布條柔和妝點，佐以大片鏡面與柔和燈光，打造出優雅且現代的共學環境。

劉冠吟說，客家文化推廣不只是場域的建置，更是以空間作為媒介，讓人們願意到來、願意留下、願意說客家話，形成文化能量的持續循環。

哈客三重館強調現代感與靈活性，新北市長侯友宜體驗植物槌染。記者葉德正／攝影
哈客三重館強調現代感與靈活性，新北市長侯友宜體驗植物槌染。記者葉德正／攝影
新北市府今天同步啟用新北哈客三重館與板橋中山館。記者葉德正／攝影
新北市府今天同步啟用新北哈客三重館與板橋中山館。記者葉德正／攝影

客家文化 三重 侯友宜 新北

延伸閱讀

板橋三重哈客館啟用 侯友宜：任內要蓋11館

新北「無礙」時尚秀 身障者用自信展現人間最美

新北產業園區12/15起擴大收費路段

新北U18／側投王翾祈飆145公里 率竹市力壓韓國京畿道

相關新聞

即時短評／敬老愛心卡不是提款卡 改革不該背離本意

敬老愛心卡擴大使用範圍與點數累積幾乎是每年必吵議題，新北市議會這次不分黨派力促點數跨月累積，並擴大至超商購物，過程一度癱...

凝聚新北都會客家文化能量 三重、板橋哈客館啟用

新北市府今天同步啟用新北哈客三重館與板橋中山館，新北市長侯友宜今揭牌指出，兩處哈客館分別位於三重明志國中與板橋中山國中內...

林口A3計畫道路進度8成 明年通車、林口八里省6分鐘

為改善新北市林口、八里地區長年交通壅塞問題，中央透過生活圈計畫協助新北市政府推動「新北市林口區A3計畫道路新闢工程」，並...

沒地方設充電樁 北市2030全面電動公車恐跳票

北市府拚2030年市區公車全電動化，預計年增400輛電動公車，如今比率不到3成，目標恐跳票。業者直言，雙北寸土寸金，停車...

北市基隆路幹線公車有斷點 公運處：業者缺工導致

北市公車「基隆路幹道」被質疑「名不符實」，有公車族反映，基隆路幹線僅從市府至新店，忠孝東至羅斯福路往返約29.7公里，沒...

新北無礙時尚走秀 觀眾感動盈眶

新北市府大禮堂昨化身為時尚舞台，30名身心障礙者橫跨2歲到78歲，踏上「2025新北無礙時尚 SHINE YOUR LI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。