林口A3計畫道路進度8成 明年通車、林口八里省6分鐘

為改善新北市林口、八里地區長年交通壅塞問題，中央透過生活圈計畫協助新北市政府推動「新北市林口區A3計畫道路新闢工程」，並由內政部國土管理署代辦施工。內政部國土管理署表示，目前工程整體進度已達8成，預計明年上半年完工通車，屆時可縮短林口與八里間行車時間約6分鐘，紓解中湖路、後湖路及中華路等既有道路車流壓力，提升行車安全。

內政部國土管理署指出，A3計畫道路總建設經費為12.51億元，其中中央補助5.8億元。新闢道路全長約2130公尺、寬度18公尺，規畫為雙向四車道，並於兩側設置寬約2.2公尺人行道。道路往北可銜接台64線、台61線、台15線、淡江大橋及台北港特定區，往南則可串聯國道1號、機場捷運、林口工業區及AI+智慧園區，有助強化林口地區對外交通動線。

國土署說明，工程施作同步兼顧防災與永續發展，沿線設置15座滯洪池，總蓄洪量約1500立方公尺，提升區域排水及減災能力；同時採用LED路燈、再生瀝青混凝土鋪面等環保建材，預估可減少約1895公噸碳排放，落實低碳道路目標。

此外，中央也將持續推動林口、八里間另一項重要交通建設「105市道改善工程」，預計投入43億元，並於明年1月辦理發包。未來兩項工程陸續完工後，將全面提升林口地區聯外交通便利性，帶動周邊都市發展，提供居民更安全、便捷且永續的交通環境。