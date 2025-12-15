聽新聞
0:00 / 0:00
林口A3計畫道路進度8成 明年通車、林口八里省6分鐘
為改善新北市林口、八里地區長年交通壅塞問題，中央透過生活圈計畫協助新北市政府推動「新北市林口區A3計畫道路新闢工程」，並由內政部國土管理署代辦施工。內政部國土管理署表示，目前工程整體進度已達8成，預計明年上半年完工通車，屆時可縮短林口與八里間行車時間約6分鐘，紓解中湖路、後湖路及中華路等既有道路車流壓力，提升行車安全。
內政部國土管理署指出，A3計畫道路總建設經費為12.51億元，其中中央補助5.8億元。新闢道路全長約2130公尺、寬度18公尺，規畫為雙向四車道，並於兩側設置寬約2.2公尺人行道。道路往北可銜接台64線、台61線、台15線、淡江大橋及台北港特定區，往南則可串聯國道1號、機場捷運、林口工業區及AI+智慧園區，有助強化林口地區對外交通動線。
國土署說明，工程施作同步兼顧防災與永續發展，沿線設置15座滯洪池，總蓄洪量約1500立方公尺，提升區域排水及減災能力；同時採用LED路燈、再生瀝青混凝土鋪面等環保建材，預估可減少約1895公噸碳排放，落實低碳道路目標。
此外，中央也將持續推動林口、八里間另一項重要交通建設「105市道改善工程」，預計投入43億元，並於明年1月辦理發包。未來兩項工程陸續完工後，將全面提升林口地區聯外交通便利性，帶動周邊都市發展，提供居民更安全、便捷且永續的交通環境。
今日工程視察行程由中央與市府共同進行，新北市長侯友宜、林口區長鄭淑敏、立委洪孟楷、內政部國土管理署總工程司游源順及多位地方民意代表均到場關心工程進度，並期許施工團隊確保品質與安全，如期完成通車目標。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言