板橋三重哈客館啟用 侯友宜：任內要蓋11館

新北市長侯友宜今天主持哈客館三重館啟用儀式，並宣布板橋館也同步啟用。他表示，預計於115年再建置啟用土城館及鶯歌館，使得他任內8年內累計完成11館。

新北哈客館三重館與板橋中山館今天正式揭牌啟用。市長侯友宜上午來到三重明志國中，主持三重館的啟用儀式，象徵新北都會區新增兩處客家文化聚點。

侯友宜接受媒體聯訪表示，今天第8、9館的板橋中山館及三重館同步啟用後，預計於115年再建置啟用土城館及鶯歌館，使得他在市長8年任內，將共完工啟用11館。

他說，哈客館最重要的功能是建置希望，希望所有客家族群與各族群能共同發展文化、語言與傳統技藝，讓大家能夠在新北市不斷地發展下去。這11座哈客館都是客家族群在新北的家。

客家局表示，新北市擁有67.2萬名客籍人口及55個客屬社團，蘊藏深厚的族群文化基礎。今天啟用的兩館分別位於三重明志國中與板橋中山國中，希望將客家文化觸角延伸至校園，使客家能量自然融入城市生活中。