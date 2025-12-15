即時短評／敬老愛心卡不是提款卡 改革不該背離本意

敬老愛心卡擴大使用範圍與點數累積幾乎是每年必吵議題，新北市議會這次不分黨派力促點數跨月累積，並擴大至超商購物，過程一度癱瘓預算審查。然敬老愛心卡核心精神在於鼓勵長者走出家門、接觸人群來延緩老化，在於「會不會用」，而不在「好不好用」，敬老卡不是儲蓄卡更不是提款卡，一旦轉向可儲存、延後消費，引導行為的工具變質，那不如每人直接發放480元禮金，哪需投入這麼多人力與成本？

敬老愛心卡是根據「老人福利法」25條推動，是長者搭乘大眾運輸工具、進入文康場所應給予半價優惠所衍生的地方福利制度，在於鼓勵長者走出家門參與公共生活，透過制度引導行為。

現行制度中，半價優待屬法定項目，地方政府一定要編列預算，額外點數則是地方自治下的政策工具，強調「用才有、不用不給」，若開放點數可累積，並大幅擴至消費通路，直接削弱制度對健康老化的引導功能。

從財政面來看，新北市明年度敬老愛心卡已編列26億元，這是以現行制度、點數不累積為前提的預算規模，在此架構下，若全數使用實際支出仍可能達到58億元，一旦開放累積，並同步擴充使用場域，包括系統改設、設備更新、通路串接都需額外成本。

目前僅是「餘點扣盡」用於公車系統，雙北合作就需約花費5000萬元，新北市有超過4000家超商、1000多家藥局，加上公車設備全面更新，粗估整體預算恐將拉高至70億元以上，恐拖垮地方財政。

況且龐大成本是否真能換來更多健康促進？點數可以存，長者反而可能不出門，更可能轉為替子女、孫子購買零食、飲料，讓設計給個人的政策，恐偏離到家庭消費用途。

高齡政策關鍵不只是給予，而是讓長者維持行動能力與社交連結，出門搭車，需要規畫路線、記憶站點、與人互動，本身就是認知功能與社交能力訓練，若敬老卡點數可以累積，長者把資源存起來、活動量下降，短期看似有利，長期卻可能增加失智、照護與醫療社會成本，最後承擔的仍是家庭與年輕世代。

地方自治本就講究「有多少錢、做多少事」，新北市不如財政條件更寬裕的縣市，能三節發放獎金，若敬老卡失去節制，不只是制度走樣，更可能讓未來世代負擔愈來愈沉重，無論是立法精神、政策效果或財政永續，改革都不該走上錯路。