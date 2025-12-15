聽新聞
新北無礙時尚走秀 觀眾感動盈眶

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市府大禮堂昨天化身時尚舞台，30位身心障礙者，完成一場「走出生命勇氣」的時尚展演，當簡于涵小妹妹（圖）展現永不放棄的精神走上伸展台時，感動現場所有人。記者葉德正／攝影
新北市府大禮堂昨化身為時尚舞台，30名身心障礙者橫跨2歲到78歲，踏上「2025新北無礙時尚 SHINE YOUR LIGHT」完成一場「走出生命勇氣」的時尚展演。

80％燒傷、浴火重生的林可可，自信秀出被火紋身的傷疤，行動不便的簡于涵小妹妹，在短短數公尺的舞台走得吃力，但純真笑容與不放棄精神，讓現場觀眾也紅了眼眶。

新北市社會局昨舉辦集結多種障別的身心障礙者時尚大秀「新北無礙時尚」，輔仁大學、台北城市科技大學、醒吾科技大學及伊林娛樂專業團隊共同打造，30名身心障礙者，穿上台灣設計師品牌 INFDARK、STORYWEAR、倫敦時裝周SS26秀服，以及輔大織品系作品。

經歷22次手術後浴火重生的林可可，在大火造成80%燒傷後，靠著過人韌性重新獨立生活，舞台上她不吝展露火的紋身，自信展現自我。她笑說，走秀既緊張又有趣，「希望大家看見我們不同的可能性」。

簡小妹妹靠著肢架費勁走在舞台上，現場觀眾的心也跟著她的腳步懸在半空，直到她走到舞台最前方，用自信的笑容比出手勢，讓觀眾也為之動容。

視障者范湘暄因多發性硬化症而失明，曾有2年不敢出門，直到接觸點字、電腦訓練並與導盲犬協會結緣，才重新走回世界，她與導盲犬NINA一起走上舞台，盼讓更多人看見導盲犬的專業與價值。

市長侯友宜到場為身障者打氣，他說，新北身障人口超過18萬人，是全國最多，響應國際身心障礙者日，以「理解隱性障礙、消除誤解歧視」為核心，推出無礙時尚展演，讓身障者有機會展現自我、發揮潛能，他允諾活動不會只有一屆，明年要繼續辦。

新北市府大禮堂昨天化身時尚舞台，30位身心障礙者（圖），完成一場「走出生命勇氣」的時尚展演，當簡于涵小妹妹展現永不放棄的精神走上伸展台時，感動現場所有人。記者葉德正／攝影
