北市基隆路幹線公車有斷點 公運處：業者缺工導致

北市公車「基隆路幹道」被質疑「名不符實」，有公車族反映，基隆路幹線僅從市府至新店，忠孝東至羅斯福路往返約29.7公里，沒延伸到基隆路松山高中站，也沒涵蓋八德至塔悠等精華路段。公運處表示，業者因缺工、運量等考量，沒人有意願投入。

北市議員王孝維說，他接到陳情，不少松山高中學生公車族問，基隆路過忠孝東路的松山高中這一端，都是基隆路，為何畫定的公車路線沒到松山高中前、八德路、塔悠路？路廊5.7公里，現在公車僅跑3.5公里，「是不是欺騙市民？」

王孝維表示，明明是公車路網的基隆路幹線，為何行駛到台北市政府就彎走，松山高中、永吉路口、八德路夜市一帶為何公車不跑？

公運處表示，當初公運處與業者簽訂「基隆路幹線」路線，2018年公告核定，路廊範圍是忠孝東路到羅斯福路，站間旅次1萬8千人次以上，擇定650路線為基隆路幹線，為往北延伸至八德路等，之前市府公告過兩次，業者考量駕駛人力、運量，沒人有意願投入該路線。

另，內湖重劃區也被抱怨公車路線不足，緯穎、緯創、昇恆昌等大企業陸續進駐，未來勢必引入更多就業人口，若公車路線少，大家都開車，周邊不塞車才怪？公運處表示，內湖五期進駐的上班人口增多，市府將在南京幹線增加站位，成功石潭路也會增加站點。