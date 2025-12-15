星期評論／新北敬老卡擴充功能 別背離政策本意

敬老愛心卡擴大使用範圍與點數累積是近年議會質詢必吵議題，此次新北議會不分黨派力促點數跨月累積，並擴大至超商購物，過程一度癱瘓預算審查，議員問政傳達民意，但敬老卡不是儲蓄卡、提款卡，便民不能淪為討好，不該背離政策價值，更要能負責任地執行。

敬老愛心卡核心精神是鼓勵長者走出家門、接觸人群來延緩老化，關鍵在「會不會用」，而不在「好不好用」，一旦轉向可儲存、延後消費，引導行為的工具變質，那不如每人直接發480元禮金，哪需投入這麼多人力與成本？

敬老愛心卡是根據老人福利法推動，長者搭大眾運輸、進入文康場所可享優惠，鼓勵走出家門參與公共生活，透過制度引導行為。

半價優待屬法定項目，地方政府一定要編預算，額外點數是地方自治下的政策工具，強調「用才有、不用不給」，若開放點數可累積，並擴至消費通路，恐削弱制度對健康老化的引導功能。

從財政面來看，新北明年度敬老愛心卡編列26億元，是以現行制度、點數不累積為前提的預算規模，在此架構下，若全數使用實際支出可能達58億元，一旦開放累積，並同步擴充使用場域，包括系統改設、設備更新、通路串接都需額外成本。

目前僅是「餘點扣進」用於公車系統，雙北合作就需花費5000萬元，新北有超過4000家超商、1000多家藥局，加上公車設備全面更新，粗估整體預算將拉高至70億元以上，恐拖垮地方財政。

龐大成本是否真能換來更多健康促進？點數可以存，長者反而可能不出門，可能轉為替子女、孫子買零食與飲料，這是人性使然，讓設計給個人的政策，偏離到家庭消費用途。

高齡政策出發點不只是給予，是讓長者維持行動能力與社交連結，出門搭車需要規畫路線、記憶站點、與人互動，是認知功能與社交能力訓練，若敬老卡點數可累積，長者把資源存起來、活動量下降，短期看似有利，長期可能增加失智、照護與醫療社會成本，承擔的仍是家庭與年輕世代。