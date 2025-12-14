快訊

新莊公寓火災 16歲少女殞命…校方：學生人緣佳 將安排班級團輔

想讓孩子讀私中？115年雙北私立中學入學考試時間出爐 升學關鍵、策略全解析

明晨最冷「低溫10度以下」 周三另波東北季風來襲水氣增

新書草山千層派 陽明山10建物飄台灣近代史國際風味

中央社／ 台北14日電

台北市文化局今天發表「草山千層派：品嚐陽明山建築的時代更迭味」新書，特約主編吳亮衡說，要了解亞洲近代史者都會對草山有興趣，多國勢力曾在此，讀此書會除魅看清歷史，愈咀嚼愈有滋味。

台北市文化局今天在中山堂台北書院舉行「草山千層派：品嚐陽明山建築的時代更迭味」新書發表會，研究陽明山歷史的此書特約主編吳亮衡說，此書特別之處在於以10處關鍵建物，勾勒出陽明山多重面向。

這10處包含衛戌醫院北投分院、台北市教師研習中心、草山御賓館、草山行館、士林官邸、革命實踐研究院、中山樓、陽明書屋、白團宿舍及美軍宿舍群。文化局專門委員邱稚亘說，出版此書醞釀了6到8年，實際執行了2年。

吳亮衡說，閱讀「草山千層派」，不僅能看見不同時代的建築語言，並能看到政權更迭，以及國際關係與日常生活如何刻進空間裡，對照一般單點式的介紹，本書呈現的是「山的百年長卷」。

他問，為何這裡曾有過日軍白團、美軍宿舍、德國軍事顧問團等這麼多不同國家勢力在此，甚至謠傳包含俄軍顧問團，這都與當時台灣所處國際勢力更替有關。

建築文資工作者凌宗魁說，草山是想要了解亞洲近代史的人都會有興趣的地方。邱稚亘說，陽明山不是只有一棟建築，而是一座被不同政權、不同時代重複書寫的山，陽明山的歷史是一張被反覆壓印的文化地圖，也是理解台灣近代史重要縮影。

歷史Podcast「一歷百憂解」製播者李文成並說，陽明山的歷史文化價值被太低估了，觀光價值不僅於現況。

作者之一的金哲毅舉例，他負責調查、撰寫陽明書屋與白團宿舍，後者為私人財產，平常無法進入，閱讀此書就先賺到，不僅可窺見屋主如何用心維繫的建築實況，這裡更是中華民國政府國共內戰潰敗退至台灣，又遭遇美國暫停軍援，反獲戰敗後精銳日軍援助、傳授戰術之地。

李文成並說，當時中華民國政府處境艱鉅，蔣介石並說出被當今世界放棄的時候，只有日本站在這邊的感念之詞。吳亮衡進一步推測，蔣介石是喜愛日本的，只是不能公開表現，閱讀「草山千層派」會除魅看清歷史，愈咀嚼愈有滋味。

陽明山 建築

延伸閱讀

台灣到底是誰的？高市早苗掀中日壓力蓋 中否認舊金山和約為何茲事體大？

酸國民黨附和統一 徐國勇：不能上完廁所才去買衛生紙

【即時短評】從白色恐怖到黃百韜 吃到飽的「烈士」自助餐？

再批鄭麗文馬場町祭拜 蔡正元：自以爲是的和解造成進退維谷

相關新聞

穿上白袍做實驗 蔣萬安盼帶二寶、三寶參加科學營隊

台北市長蔣萬安今出席「第11屆公益性趣味科學實驗演示會」開幕活動，親手與孩童體驗實驗活動，他也表示，愈來愈多科學透過趣味...

新北「無礙」時尚秀 身障者用自信展現人間最美

新北市府大禮堂今天化身時尚舞台，30位身心障礙者，從2歲到78歲一起踏上「2025新北無礙時尚 SHINE YOUR L...

三蘆地方動向受矚 周曉芸：專注基層服務不談他人動向

針對三重、蘆洲地區近期基層動態與外界關注的選舉局勢，民眾黨立委黃國昌三重、蘆洲服務處主任周曉芸今在蘆洲重陽公園舉辦聖誕活...

有在練！蔣萬安牛仔褲比虛擬鐵人竟拿第2 直呼蠻累的

由「北市虛擬運動協會」主辦的台灣首場虛擬三鐵賽「2025 V鐵人-虛擬三鐵 挑戰賽」今舉行。市長蔣萬安、台北一零一董事長...

錄製綜藝節目高唱傷心酒店 蔣萬安曝「宜蘭腔」台語是太太教的

台北市長蔣萬安日前參與綜藝節目錄製不僅大秀台語，還與主持人苗可麗合唱「傷心酒店」節目播出後在網路上引起討論，不少人大讚蔣...

2030年北市公車全面電動化恐跳票？ 業者：寸土寸金難設充電樁

台北市目標2030完成市區公車電動化，預計每年增加400台電動公車，但目前電動公車比例不到3成恐將跳票。業者也直言，雙北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。