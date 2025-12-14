穿上白袍做實驗 蔣萬安盼帶二寶、三寶參加科學營隊
台北市長蔣萬安今出席「第11屆公益性趣味科學實驗演示會」開幕活動，親手與孩童體驗實驗活動，他也表示，愈來愈多科學透過趣味、生活化讓孩童體驗，未來二寶、三寶大一點也會想帶他們參加類似營隊，除培養視野外，也能增加親子相處時光。
蔣萬安也分享，今天早上特地帶二寶、三寶到新兒童樂園遊玩，而大寶明年也將準備會考，今天一早本來想送他去補習班，但大寶拒絕他，讓他也感嘆，「現在青少年都很酷、也很有自己想法。」他也點出，孩子在不同成長階段有不同的學習與互動方式，期盼未來也能帶著二寶、三寶參與類似活動。
蔣萬安今天也穿上實驗衣做科學實驗，他表示，透過趣味、生活化的方式引領孩子親近科學，讓科學不再遙遠，透過「做中學、學中做」的過程，培養孩子對科學的興趣與理解，市府將支持各類科學教育推廣活動，並透過STEAM教育、AI學習拍檔與城市語言學習，以及首都盃國際技能競賽等多元管道，讓臺北市的孩子能與國際優秀學生交流切磋，拓展視野、培養競爭力。
