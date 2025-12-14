穿上白袍做實驗 蔣萬安盼帶二寶、三寶參加科學營隊

台北市長蔣萬安今出席「第11屆公益性趣味科學實驗演示會」開幕活動，親手與孩童體驗實驗活動，他也表示，愈來愈多科學透過趣味、生活化讓孩童體驗，未來二寶、三寶大一點也會想帶他們參加類似營隊，除培養視野外，也能增加親子相處時光。

蔣萬安也分享，今天早上特地帶二寶、三寶到新兒童樂園遊玩，而大寶明年也將準備會考，今天一早本來想送他去補習班，但大寶拒絕他，讓他也感嘆，「現在青少年都很酷、也很有自己想法。」他也點出，孩子在不同成長階段有不同的學習與互動方式，期盼未來也能帶著二寶、三寶參與類似活動。