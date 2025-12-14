快訊

2025年房市10大新聞曝！房仲業慘兮兮奪冠 輝達、陶朱隱園也上榜

白宮AI官員：北京看穿美國心思 正拒買輝達H200晶片

澳洲雪梨邦代海灘大規模槍擊案！至少10人亡、12人傷「包含2員警」

穿上白袍做實驗 蔣萬安盼帶二寶、三寶參加科學營隊

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左二）下午出席公益性趣味科學實驗演示會開幕活動。記者曾原信／攝影
台北市長蔣萬安（左二）下午出席公益性趣味科學實驗演示會開幕活動。記者曾原信／攝影

台北市長蔣萬安今出席「第11屆公益性趣味科學實驗演示會」開幕活動，親手與孩童體驗實驗活動，他也表示，愈來愈多科學透過趣味、生活化讓孩童體驗，未來二寶、三寶大一點也會想帶他們參加類似營隊，除培養視野外，也能增加親子相處時光。

蔣萬安也分享，今天早上特地帶二寶、三寶到新兒童樂園遊玩，而大寶明年也將準備會考，今天一早本來想送他去補習班，但大寶拒絕他，讓他也感嘆，「現在青少年都很酷、也很有自己想法。」他也點出，孩子在不同成長階段有不同的學習與互動方式，期盼未來也能帶著二寶、三寶參與類似活動。

蔣萬安今天也穿上實驗衣做科學實驗，他表示，透過趣味、生活化的方式引領孩子親近科學，讓科學不再遙遠，透過「做中學、學中做」的過程，培養孩子對科學的興趣與理解，市府將支持各類科學教育推廣活動，並透過STEAM教育、AI學習拍檔與城市語言學習，以及首都盃國際技能競賽等多元管道，讓臺北市的孩子能與國際優秀學生交流切磋，拓展視野、培養競爭力。

台北市長蔣萬安下午出席公益性趣味科學實驗演示會開幕活動。記者曾原信／攝影
台北市長蔣萬安下午出席公益性趣味科學實驗演示會開幕活動。記者曾原信／攝影

科學 蔣萬安

延伸閱讀

有在練！蔣萬安牛仔褲比虛擬鐵人竟拿第2 直呼蠻累的

錄製綜藝節目高唱傷心酒店 蔣萬安曝「宜蘭腔」台語是太太教的

影／簡舒培批別當「龜孫子」 蔣萬安回譏：這三個字留給議員

殯葬處技工涉收賄 蔣萬安允研議調整燒庫錢上限

相關新聞

新北「無礙」時尚秀 身障者用自信展現人間最美

新北市府大禮堂今天化身時尚舞台，30位身心障礙者，從2歲到78歲一起踏上「2025新北無礙時尚 SHINE YOUR L...

穿上白袍做實驗 蔣萬安盼帶二寶、三寶參加科學營隊

台北市長蔣萬安今出席「第11屆公益性趣味科學實驗演示會」開幕活動，親手與孩童體驗實驗活動，他也表示，愈來愈多科學透過趣味...

三蘆地方動向受矚 周曉芸：專注基層服務不談他人動向

針對三重、蘆洲地區近期基層動態與外界關注的選舉局勢，民眾黨立委黃國昌三重、蘆洲服務處主任周曉芸今在蘆洲重陽公園舉辦聖誕活...

有在練！蔣萬安牛仔褲比虛擬鐵人竟拿第2 直呼蠻累的

由「北市虛擬運動協會」主辦的台灣首場虛擬三鐵賽「2025 V鐵人-虛擬三鐵 挑戰賽」今舉行。市長蔣萬安、台北一零一董事長...

錄製綜藝節目高唱傷心酒店 蔣萬安曝「宜蘭腔」台語是太太教的

台北市長蔣萬安日前參與綜藝節目錄製不僅大秀台語，還與主持人苗可麗合唱「傷心酒店」節目播出後在網路上引起討論，不少人大讚蔣...

2030年北市公車全面電動化恐跳票？ 業者：寸土寸金難設充電樁

台北市目標2030完成市區公車電動化，預計每年增加400台電動公車，但目前電動公車比例不到3成恐將跳票。業者也直言，雙北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。