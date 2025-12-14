快訊

新北「無礙」時尚秀 身障者用自信展現人間最美

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市府大禮堂今天化身時尚舞台，30位身心障礙者，從2歲到78歲一起踏上「2025新北無礙時尚 SHINE YOUR LIGHT」完成一場「走出生命勇氣」的時尚展演。記者葉德正／攝影
新北市府大禮堂今天化身時尚舞台，30位身心障礙者，從2歲到78歲一起踏上「2025新北無礙時尚 SHINE YOUR LIGHT」完成一場「走出生命勇氣」的時尚展演。80％燒傷、浴火重生的林可可，自信秀出被火紋身的傷疤，行動不便的簡于涵小妹妹，在短短數公尺的舞台雖走得吃力，但純真笑容與不放棄的精神，讓現場許多觀眾都紅了眼眶。他們用自信，驚艷現場每位觀眾。

新北市社會局今天舉辦全台唯一一場集結多種障別的身心障礙者時尚大秀「新北無礙時尚」，由輔仁大學、台北城市科技大學、醒吾科技大學及伊林娛樂專業團隊共同打造，30位身心障礙者，穿上台灣設計師品牌 INFDARK、STORYWEAR、倫敦時裝週 SS26 秀服，以及輔大織品系作品。

22次手術後浴火重生的林可可，在大火造成80%燒傷後，靠著驚人的韌性與努力重新獨立生活，舞台上她不吝展露火的紋身，自信展現自我，她笑說，既緊張又有趣，希望大家看見我們不同的可能性。

簡小妹妹雖然靠著肢架費勁走在舞台上，現場觀眾的心也跟著她的腳步懸在半空，直到她走到舞台最前面，用最自信的笑容比出手勢，讓不少人紅了眼眶。

視障者范湘暄因多發性硬化症而失明，曾兩年不敢出門，直到接觸點字、電腦訓練並與導盲犬協會結緣，才重新走回世界，她與第四隻導盲犬 NINA 一起走上舞台，盼讓更多人看見導盲犬的專業與價值。

侯友宜表示，新北身障人口超過18萬人，為全國最多，市府今年響應國際身心障礙者日，以「理解隱性障礙、消除誤解歧視」為核心，創新推出無礙時尚展演，希望讓身心障礙者有機會展現自我、發揮潛能，他也現場承諾活動不會只有一屆，明年還會繼續辦。

浴火重生的林可可展現自信之美。記者葉德正／攝影
簡于涵小妹妹用永不放棄的精神，感動現場所有人。記者葉德正／攝影
