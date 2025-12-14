快訊

三蘆地方動向受矚 周曉芸：專注基層服務不談他人動向

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
民眾黨立委黃國昌三重、蘆洲服務處主任周曉芸（右）表示，將持續深耕地方選民服務與社區經營，外界揣測不多做回應。記者張策／攝影
民眾黨立委黃國昌三重、蘆洲服務處主任周曉芸（右）表示，將持續深耕地方選民服務與社區經營，外界揣測不多做回應。記者張策／攝影

針對三重、蘆洲地區近期基層動態與外界關注的選舉局勢，民眾黨立委黃國昌三重、蘆洲服務處主任周曉芸今在蘆洲重陽公園舉辦聖誕活動時表示，對於前民眾黨發言人李有宜未來是否會以何種身分參與選舉，她並非當事人，無法代為回應；目前最重要的工作，仍是把在地選民服務與社區經營做好。

周曉芸指出，身為三蘆服務處主任，每天面對的是地方市民各項實際需求，包括選民服務、法律諮詢與生活問題的協助，也持續與地方里長保持互動，透過不同形式的活動深入社區。

周曉芸也提到，此次在三重、蘆洲舉辦的聖誕節活動，早在1個月前即開始籌備，希望能走出既有同溫層，接觸平時較少互動的市民朋友。她說，活動前透過文宣與地方溝通，與周邊里長及居民建立良好互動，不少社區民眾本就對公共與社會議題相當關注，也對民眾黨進駐地方、舉辦活動給予正面評價。

她表示，活動當天現場吸引不少親子到場參與，小朋友玩得開心，也讓她感受到基層經營逐步累積的回饋。面對外界質疑聲音，周曉芸強調不願多做口舌之爭，「行動可以證明一切，時間也會證明一切」，未來仍將持續深耕三重、蘆洲地方，讓民眾實際看見民眾黨在基層的努力與付出。

